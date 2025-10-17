Баранец: Зеленский, выпрашивая Tomahawk, хочет столкнуть лбами США, НАТО и Россию

"Как же они собираются идти в наступ? Один из таких наступов, вы знаете, был, по-моему, в прошлом году, широко разрекламированный, браво поданный Зеленским, но украинская армия получила очень хорошо, извините, по сопатке и откатилась, и проглотила эту очень горькую пилюлю. И опять возникает любопытный вопрос. Трамп во время недавнего интервью сказал: "Я еще не решил". Возникает контрвопрос. А кто управляет украинской армией? Президент Соединенных Штатов Америки или перепрезидент, пересидент, как говорят украинцы, Зеленский? Это непонятно, но совершенно понятно другое. Зеленский выпрашивает Tomahawk, таким косвенным образом явно хочет столкнуть лбами Соединенные Штаты Америки, НАТО и Россию. Вот истинный смысл вымаливания Tomahawk Зеленским у Трампа".