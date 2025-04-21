Басков: Важно показать миру, что мы ценим историческую правду и передадим ее новым поколениям

Сохранение исторической памяти - одно из ключевых направлений в работе Союзного государства.

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Об этом 29 апреля, открывая первое пленарное заседание международного форума в Волгограде "Великое наследие - общее будущее" заявил председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин. Участие в дискуссии принимают члены официальных парламентских делегаций из 20 стран мира, представители экспертного и научного сообществ.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Нам важно действительно показать своим гражданам и всему миру, что мы ценим нашу историческую память, что мы знаем, помним и будем всегда говорить и передавать это новым поколениям. Было много спикеров, в том числе иностранных, и некоторые из них серьезно заявили о том, что действительно является правдой, то есть исторической правдой, которая существует сегодня, и очень сильно прошлись по Европе".

Драган Станоевич, политолог (Сербия): "Побежденные пытаются забрать у нас нашу Победу. Они хотят стать победителями, хотя они проигравшие. Надеюсь, они и в будущем будут проигравшими. Сегодняшнее мероприятие, конечно, имеет огромное значение, потому что оно не дает забыть 26,5 млн людей, которые погибли за свободу не только русского или советского народа, но и всех народов и всего мира. В том числе и Европе, которая сегодня нарочно забыла, что это такое. Они, конечно, специально делают все для того, чтобы сфальсифицировать эту Победу".