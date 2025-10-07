Беларусь готова помочь Кубе в формировании нового современного облика армии - Хренин

Беларусь готова помочь Кубе в формировании нового современного облика армии. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Кубы. Виктор Хренин подчеркнул готовность Минска к расширению военного партнерства с Гаваной и назвал перспективные направления для обеих стран. Так, взаимный интерес представляют ВВС и ПВО, связь, военная медицина, радиоэлектронная борьба и инженерное обеспечение. В свою очередь кубинский генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго подтвердил заинтересованность в сотрудничестве по обозначенным вопросам и отметил схожесть позиций Гаваны и Минска по актуальным проблемам международной безопасности.