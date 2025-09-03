Беларусь и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере молодежной политики

"Мы очень давно, планомерно и стратегически делаем упор на развитие двусторонних контактов с молодежью Узбекистана, не только межличностных, а прежде всего институциональных. В Узбекистане, так же, как и в Беларуси, сохранен Союз молодежи. И нас объединяют общие подходы, которые мы взяли на вооружение еще с советского времени. Но время не стоит на месте. И, конечно, тематикой обсуждения стали вопросы, связанные с адаптацией молодых людей, первым рабочим местом, профессиональным образованием".