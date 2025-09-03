3.69 BYN
Беларусь и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере молодежной политики
3 сентября на III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси и председатель Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан подписали дорожную карту по реализации совместного Меморандума о сотрудничестве на 2025-2026 годы.
Предполагается расширение форм работы ведущих органов молодежного парламентаризма двух стран, создание концепции платформы молодежных парламентов стран СНГ.
Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:
"Мы очень давно, планомерно и стратегически делаем упор на развитие двусторонних контактов с молодежью Узбекистана, не только межличностных, а прежде всего институциональных. В Узбекистане, так же, как и в Беларуси, сохранен Союз молодежи. И нас объединяют общие подходы, которые мы взяли на вооружение еще с советского времени. Но время не стоит на месте. И, конечно, тематикой обсуждения стали вопросы, связанные с адаптацией молодых людей, первым рабочим местом, профессиональным образованием".
"Очень много говорили о влиянии искусственного интеллекта, развития инфраструктуры на молодых людей, о социальных сетях, цифровой гигиене, вызовах и угрозах", - добавил Александр Лукьянов.
Между двумя странами реализуются многочисленные совместные образовательные программы. Действует более 545 межуниверситетских соглашений.