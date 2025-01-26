Беларусь не поддалась коронавирусной панике, и время показало, насколько верным было это решение

Белорусы с надеждой смотрят в будущее, не забывая делать работу над ошибками. Хотя, справедливости ради, многих заблуждений нам удалось избежать благодаря грамотной политике выбранного нами же руководства. Это и про электоральные уроки 2020-го, это и про борьбу с пандемией коронавируса. Тогда практически весь мир погряз в ограничениях, массово закрывались производства, а сильнейшие экономики мира становились на паузу.

Беларусь, пожалуй, единственная, кто не поддался панике. Благодаря этому наша страна продолжает демонстрировать устойчивое развитие, пока другие пожинают последствия карантинов. Январь 2020-го. В Китае распространяется вирус, который буквально за считанные недели рассеется по всей планете. Уже 27 февраля в Беларуси выявлен "нулевой пациент". Иранский студент прилетел к нам через Баку.

Масштаб и то, что не обойдется одной волной, поймем позже. Для простых белорусов стало привычным понятие "контакт первого и второго уровня", разобрались и с понятием "сатурация". Пандемия стала настоящей проверкой на прочность для всей системы здравоохранения и государства.

Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси:

"Многое было сделано в 2020-2022 годах. За это время приходилось действительно оказывать помощь значительному количеству пациентов. Под контролем самых высших правительственных учреждений много было сделано, очень много было в это вложено".

2020-й вошел в историю как год испытаний. Жесткие локдауны с остановкой производств и как следствие торможение всей мировой экономики. Таким путем пошло большинство государств.

Но не Беларусь. Мы не поддались мировому хаосу и панике. Все предприятия продолжали работать. Это принципиальная позиция главы государства, которая тогда у многих государств вызывала бурную реакцию. Но только время показало, насколько верным было это решение.

Безальтернативность сильного государства

"Пандемия отчетливо продемонстрировала безальтернативность сильного государства в борьбе с кризисом и его последствиями. Беларусь не поддалась искусственно раздутой массовой истерии, не остановила экономику, не закрыла границы, не понадеялась исключительно на внешнюю помощь.

Нашим преимуществом стала эффективная система здравоохранения, которую мы берегли как зеницу ока", - заявил Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 28 января 2022 года.

И в это время белорусский Президент активно посещает больницы по всей стране, чтобы лично убедиться, насколько справляются врачи с нарастающим потоком пациентов, хватает ли СИЗов и медикаментов.

Чтобы поддержать медиков в непростое время, глава государства ввел доплаты за работу в условиях коронавирусной инфекции. Выплаты полагались всем, кто так или иначе контактировал с заболевшими - от водителей скорых, санитарок до врачей. А еще пандемия показала, как белорусов сплачивают сложности. Чего только стоит пошив сизов для медиков. Это был практически общенародный флешмоб. Шил и весь легпром, и частный бизнес.

Сильная экономика - результат правильных решений государства во время коронакризиса