Беларусь примет участие в Китайской международной выставке импорта

5 ноября в Шанхае стартует Китайская международная выставка импорта EXPO. Глобальное мероприятие, на котором будет широко представлена и Беларусь, проводится уже в восьмой раз.

Десятки разнопрофильных отечественных предприятий готовы презентовать свою продукцию. В Шанхай белорусы привезли технику, продукты питания, информационные технологии и образовательные проекты. Общая площадь странового павильона и тематических локаций составляет более 400 квадратных метров. Особое внимание будет уделено продвижению Беларуси как привлекательного направления для туристов.

На полях выставки планируется и обширная деловая программа. Готовятся переговоры с представителями китайских регионов.