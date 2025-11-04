3.68 BYN
Беларусь примет участие в Китайской международной выставке импорта
5 ноября в Шанхае стартует Китайская международная выставка импорта EXPO. Глобальное мероприятие, на котором будет широко представлена и Беларусь, проводится уже в восьмой раз.
Десятки разнопрофильных отечественных предприятий готовы презентовать свою продукцию. В Шанхай белорусы привезли технику, продукты питания, информационные технологии и образовательные проекты. Общая площадь странового павильона и тематических локаций составляет более 400 квадратных метров. Особое внимание будет уделено продвижению Беларуси как привлекательного направления для туристов.
На полях выставки планируется и обширная деловая программа. Готовятся переговоры с представителями китайских регионов.
Выставка в Шанхае - отличная возможность для нашей страны продемонстрировать свои лучшие достижения и укрепить сотрудничество с китайским бизнесом.