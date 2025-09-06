3.70 BYN
"Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка" - Гигин о саммите ШОС
Активная дипломатия и конкретные договоренности с китайскими бизнес-кругами укрепляют роль Беларуси как важного участника формирования нового миропорядка. Своим мнением поделился гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.
По его словам, в Китае прозвучали очень важные инициативы, и одним из ньюсмейкеров стал Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Сформулированные им приоритеты развития Шанхайской организации сотрудничества могут быть приемлемы для всех других стран. Они очень созвучны с теми предложениями по глобальному управлению, которые высказал Председатель Китайской Народной Республики, - отметил парламентарий. - Таким образом, Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка. И наша роль признана. Посмотрите, ведь за рубежом пишут о том, что никто из мировых лидеров так часто не встречается с Владимиром Путиным, с Председателем КНР Си Цзиньпином и одновременно поддерживает контакты с американской администрацией. И это все говорится о нашем Президенте. Поэтому вот эти успехи на внешней арене способствуют укреплению безопасности нашей страны, обеспечению экономических интересов".
Эксперт напомнил, что во время пребывания в Поднебесной белорусский лидер встретился с представителями китайских бизнес-кругов. "Обсуждались конкретные экономические проекты будущего. И можно уверенно сказать, что результаты этих международных мероприятий в Китае будут сказываться на международной политике еще очень долгое время", - констатировал Вадим Гигин.