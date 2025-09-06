"Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка" - Гигин о саммите ШОС

По его словам, в Китае прозвучали очень важные инициативы, и одним из ньюсмейкеров стал Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Сформулированные им приоритеты развития Шанхайской организации сотрудничества могут быть приемлемы для всех других стран. Они очень созвучны с теми предложениями по глобальному управлению, которые высказал Председатель Китайской Народной Республики, - отметил парламентарий. - Таким образом, Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка. И наша роль признана. Посмотрите, ведь за рубежом пишут о том, что никто из мировых лидеров так часто не встречается с Владимиром Путиным, с Председателем КНР Си Цзиньпином и одновременно поддерживает контакты с американской администрацией. И это все говорится о нашем Президенте. Поэтому вот эти успехи на внешней арене способствуют укреплению безопасности нашей страны, обеспечению экономических интересов".