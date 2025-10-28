3.70 BYN
"Белавиа" запустила прямой рейс на остров Шри-Ланка
Новая страна появилась на карте маршрутов "Белавиа". 28 октября национальный авиаперевозчик запустил еще один дальнемагистральный рейс - на остров Шри-Ланка, где тропическая красота начинается буквально сразу после посадки. Загрузка первого рейса Минск - Маттала была почти полная.
Беларусь - Шри-Ланка
Тропический остров в Индийском океане - страна вечного солнца, ароматов специй и знаменитого цейлонского чая! Шри-Ланка - мечта путешественников со всего мира. Здесь находятся целых 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Девять с половиной часов в полете - и легендами могут наслаждаться и белорусы.
Первооткрывателей направления проводили в праздничной атмосфере - угощениями, фотозоной и танцами.
Рейс будет востребован как у отечественных туристов, так и у ланкийцев. Три тысячи студентов учатся в белорусских вузах. Рейс позволит нарастить и бизнес-контакты.
Шобини Гунасекера, Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации:
"Это значимая веха в дружбе между нашими странами. В этом году мы празднуем 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой. Считаю, что открытие нового прямого рейса будет еще больше укреплять и расширять наше сотрудничество".
На борту предусмотрен двухразовое питание. Полет будет выполняться 1 раз в неделю по вторникам на широкофюзеляжных самолётах Airbus А330.
"Белавиа": пассажирам первого рейса на Шри-Ланку организовали праздник с азиатским колоритом
"Белавиа" открыла новое направление
Игорь Чергинец, генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа":
"Рейс загружен полностью, и мы видим, что в дальнейшем это будет успешный рейс. Мы довольны".
Что касается визы, ее нужно оформить заранее онлайн в виде электронного разрешения на въезд.
Теперь у белорусов 3 новых дальнемагистральных направления: на Шри-Ланку, на вьетнамский остров Фукуок и в китайскую Санью. А следующая новинка будет уже в январе - полетим в не менее экзотический Таиланд.