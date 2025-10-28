"Белавиа" запустила прямой рейс на остров Шри-Ланка

Новая страна появилась на карте маршрутов "Белавиа". 28 октября национальный авиаперевозчик запустил еще один дальнемагистральный рейс - на остров Шри-Ланка, где тропическая красота начинается буквально сразу после посадки. Загрузка первого рейса Минск - Маттала была почти полная.

Беларусь - Шри-Ланка

Тропический остров в Индийском океане - страна вечного солнца, ароматов специй и знаменитого цейлонского чая! Шри-Ланка - мечта путешественников со всего мира. Здесь находятся целых 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Девять с половиной часов в полете - и легендами могут наслаждаться и белорусы.

Первооткрывателей направления проводили в праздничной атмосфере - угощениями, фотозоной и танцами.

Рейс будет востребован как у отечественных туристов, так и у ланкийцев. Три тысячи студентов учатся в белорусских вузах. Рейс позволит нарастить и бизнес-контакты.

Шобини Гунасекера, Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации:

"Это значимая веха в дружбе между нашими странами. В этом году мы празднуем 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой. Считаю, что открытие нового прямого рейса будет еще больше укреплять и расширять наше сотрудничество".

На борту предусмотрен двухразовое питание. Полет будет выполняться 1 раз в неделю по вторникам на широкофюзеляжных самолётах Airbus А330.

Игорь Чергинец, генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа":

"Рейс загружен полностью, и мы видим, что в дальнейшем это будет успешный рейс. Мы довольны".

Что касается визы, ее нужно оформить заранее онлайн в виде электронного разрешения на въезд.