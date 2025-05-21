Белая комната, откуда многие не возвращались: Таисия Адамович рассказала о мучениях в "Саласпилсе"

Начало 1943 года для жителей деревни Росица Верхнедвинского района Витебской области стало кровавым. Нацисты с раннего утра начали сгонять на так называемый сортировочный пункт не только местных жителей, но и людей со всех окрестных деревень.

Пункт этот фашисты организовали возле костела. Женщины, дети, старики были полураздетыми, кто-то босиком. Многие не успели накинуть на плечи даже платок. Их выгоняли из своих домов ночью, в чем были, и гнали в Росицу. Там в качестве устрашения начиналась показательная акция, подробности которой рассказала Таисия Адамович в фильме "Геноцид. Последние свидетели".

По словам героини истории, ее бабушка укрывала два русских солдата в бане, носила им еду. Позже об этом узнали местные полицаи и в наказание стали издеваться над ней.

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"Бабушку увезли на горку недалеко от костела. Там над ней издевались. Отрезали ей грудь, выкололи глаза. И не давали маме похоронить тело", - поделилась она.

Таисия Адамович:

"Мы не столько немцев боялись, сколько своих местных полицаев. Колосовский Виктор был главным полицаем в нашей деревне. До войны у него было трое сыновей. Я иногда к ним ходила гулять. А потом этого нельзя было делать, потому что он очень зверствовал".

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Жителей деревни посадили на телеги. Через 10 км на железнодорожной станции их посадили в товарные вагоны и повезли в концлагерь "Саласпилс". "Когда мы ехали через деревню, ее не было. Она была сожжена вся. Мне очень запомнился один дом. Он был недалеко от бабушкиного, там лежали какие-то валенки обгорелые, тряпки, как будто нога. Женщины заплакали. В этом доме, наверное, жгли людей", - отметила Таисия Адамович.

Дальше жителей деревни Росица ждали ужасы концлагеря "Саласпилс". Как обозначила героиня фильма, людей поместили в какой-то барак. Всем сказали идти в баню. А затем голых оттуда гнали по снегу в мороз.

"Было невозможно холодно. Многие заболели. Сделали такой естественный отбор. Больных куда-то забрали. Всех, кого посчитали здоровым, отвезли в бараки", - продолжила рассказ Таисия Адамович.

Однажды утром рано, почти ночью, по ее воспоминаниям, в барак пришли немцы и сказали всем мамам строиться. Их увезли потом в Германию, а все дети остались на нарах.

Таисия Адамович:

"Я не помню завтрака, я не помню ужина. Стоим в очереди, у немца были красные руки и красный половник. Когда к нему подходишь, нужно стоять и смотреть прямо. А он этим красным половником ударял по лбу в одно и то же место.

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В концлагере было место, после которого многие в барак уже не возвращались. Это комната, в которую глупые дети хотели попасть, потому что там давали чашечку кипяченого молока с желтой пенкой и кусочек сахара. "Это давали детям, у которых завтра будут брать кровь. Один или два раза я там была. Блюдечко с голубой каемочкой, эта желтая пенка и кусочек сахара… Выходишь такой счастливой оттуда. А на завтра тебе ведут в ту белую комнату. На стол ложились чем-то белым закрывали. Даже не больно было. Или от того, что худой, или от того, что боишься, не знаю. И ничего не помнишь", - сказала героиня рассказа.

За колючей проволокой этого страшного лагеря печи крематориев не остывали вплоть до освобождения Красной армией его узников. Лагерь спустя десятилетия пособники нацизма стремятся представить как трудовой.

Сколько жителей Беларуси прошли через лагерь "Саласпилс", доподлинно неизвестно. Предположительно, более 6,5 тыс. Его узниками в основном были дети, разлученные со своими родителями. Судьбы многих и сегодня остаются неизвестными. Кого-то отправляли на разные подсобные работы по сельскому хозяйству, кого-то при отступлении немцы вывезли в Германию. Большое количество умерло после забора крови.