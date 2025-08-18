Беленченко: По итогам встречи в Белом доме может даже возникнуть раскол в ЕС

По итогам встречи в Белом доме может возникнуть даже раскол в ЕС, такое мнение высказал в студии "Первого информационного" телеканала директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Эксперт предположил, чем завершится сегодняшняя встреча и зачем туда приехала группа поддержки из ЕС.

"Вы правильно сказали - группа поддержки. Америка четко обозначила, что те финансовые вложения, которые она сделала в Украину, фактически возвращаются, в том числе за счет сделок по редкоземельным металлам. Если сравнивать уровень финансовых вливаний в Украину, Европа потратила практически такую же сумму, как и другие крупные доноры. Это огромные ресурсы, но, в отличие от некоторых, Европа не создала для себя механизмов, чтобы вернуть эти средства. Поэтому сейчас эта группа поддержки отправляется в Соединенные Штаты и уже приехала туда, чтобы доказать: нельзя принимать решения не только без участия Украины, но и без Европейского союза", - отметил эксперт.

Гость студии также подчеркнул, что внутри самой этой группы поддержки есть внутренние разногласия, например, конфликт между Макроном и Мерцем за лидерство на уровне ЕС, а также стремление Великобритании выступать своего рода надзирателем над Европейским союзом. Поэтому выработать единую позицию крайне сложно.

Можно ли предположить, что по итогам встречи там может возникнуть даже раскол?