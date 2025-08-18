3.71 BYN
Беленченко: По итогам встречи в Белом доме может даже возникнуть раскол в ЕС
По итогам встречи в Белом доме может возникнуть даже раскол в ЕС, такое мнение высказал в студии "Первого информационного" телеканала директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
Эксперт предположил, чем завершится сегодняшняя встреча и зачем туда приехала группа поддержки из ЕС.
"Вы правильно сказали - группа поддержки. Америка четко обозначила, что те финансовые вложения, которые она сделала в Украину, фактически возвращаются, в том числе за счет сделок по редкоземельным металлам. Если сравнивать уровень финансовых вливаний в Украину, Европа потратила практически такую же сумму, как и другие крупные доноры. Это огромные ресурсы, но, в отличие от некоторых, Европа не создала для себя механизмов, чтобы вернуть эти средства. Поэтому сейчас эта группа поддержки отправляется в Соединенные Штаты и уже приехала туда, чтобы доказать: нельзя принимать решения не только без участия Украины, но и без Европейского союза", - отметил эксперт.
Гость студии также подчеркнул, что внутри самой этой группы поддержки есть внутренние разногласия, например, конфликт между Макроном и Мерцем за лидерство на уровне ЕС, а также стремление Великобритании выступать своего рода надзирателем над Европейским союзом. Поэтому выработать единую позицию крайне сложно.
Можно ли предположить, что по итогам встречи там может возникнуть даже раскол?
"Не просто может возникнуть раскол - именно поэтому и организуется сначала отдельная встреча Трампа и Зеленского тет-а-тет. Это нужно, чтобы лучше понять позицию, возможно, убедить Зеленского, какие поэтапные шаги необходимо предпринять для завершения конфликта, а уже после этого продемонстрировать группе поддержки, что с Зеленским достигнута договоренность, и ваша позиция уже определена, мы можем принять ее как данность", - подытожил эксперт.