Роман Зубенко - блогер из Бельгии, однако родился в Красноярске, но эмигрировал в Европу, где проживает уже 20 лет. Узнают ли его в Бельгии и может ли он оттуда спокойно и отчасти резко высказываться на тему СВО и в целом российско-украинского конфликта?

Молодой человек подчеркнул, что его ниша - поиск интересной информации в медийной повестке и ее интерпретация со своей стороны.

Я не рассказываю никаких инсайдов, острой информации, хотя, несмотря на все это, я попал на сайт "Миротворец", и для меня это почетно. Роман Зубенко

К слову, Telegram-канал блогера также попал в топ-200 медиаресурсов, опасных для киевского режима.

Возвратившись к вопросу, сложно ли вещать в Европе, он отметил, что Центральная Европа еще находится более-менее "в адекватном состоянии", однако что касается стран Прибалтики, то там за контент, подобный как у Романа, люди могут получить серьезные тюремные сроки.

"Все знают, что происходит там на 9 Мая, когда люди пытаются почтить память своих павших родственников. Им (выписывают. - Прим. news.by) огромные штрафы, дают тюремные наказания. Но в Брюсселе пока что этим не заразилась, хотя есть определенные предпосылки, что будет все ужесточаться", - заявил Роман Зубенко в "Актуальном интервью".