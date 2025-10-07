Белорусские медики месяц и 3 недели лечат гражданина Польши, невзирая на безразличие консула

В Брестской центральной городской больнице уже несколько месяцев находится гражданин Польши. Он оказался заложником не только тяжелой болезни, но и полного равнодушия своих же дипломатов. Белорусские врачи борются за его жизнь, а консульство Польши предлагает лишь формальные отписки, не желая вникать в трагические обстоятельства мужчины.

Равнодушие Польши к своим гражданам. На помощь пришли белорусские медики

Гражданин Польши Ярош Зигфрид. Уже не один десяток лет он проживает в Беларуси. Здесь когда-то и женился. Но сейчас мир мужчины сузился до размеров больничной палаты. В Польше уже ни родных, ни жилья, а в Синеокой - больная жена, о которой необходимо заботиться.

"Намного лучше себя чувствую. Когда поступил в больницу, чувствовал головокружение, плохо видел, организм был затравлен, - рассказал пациент Брестской ЦГБ, гражданин Польши Ярош Зигфрид.

Сначала сахарный диабет, затем гангрена и ампутация. Теперь почечная недостаточность и пожизненная зависимость от аппарата искусственной почки.

Андрей Мокров, главный врач Брестской ЦГБ:

"Нам пришлось выполнить несколько операций по ампутации пальцев на стопе, мы выполнили оперативное лечение для улучшения кровоснабжения конечностей, мы выполнили манипуляции с очищением раны. Подключили его к аппарату "искусственная почка", надеялись, что его почки заработают и смогут выполнять свою функцию, но, к сожалению, этого не произошло. У него развилась терминальная стадия почечной недостаточности. Он нуждается в сеансах пожизненной почечно заместительной терапии или гемодиализа, которую на данный момент он у нас и получает".

По словам Яроша Зигфрида, белорусские медики относятся очень хорошо. "Хотел бы поблагодарить за то, что они спасли мне жизнь. Спасибо доктору, спасибо лечащим врачам, которые сделали операцию очень быстро", - поблагодарил он.

А вот интересы польских дипломатов совсем иные. Консульство Польши предлагает не помощь, а, скорее, откуп - зеленый коридор. Только по сути в никуда.

Ярош Зигфрид, пациент Брестской ЦГБ, гражданин Польши:

"Приезжала госпожа консул, сказала, что может дать зеленый коридор на въезд в Польшу. Но сказала, что Польша не будет платить Беларуси за лечение. Только печальнее всего, что 455 человек управляют 60-миллионным обществом, не обращая внимания ни на что: есть человек или нет человека; есть, где ему жить или негде. Это очень плохо. А тут я получаю лечение уже месяц, в четверг будет месяц и 3 недели".

Главный врач больницы Андрей Мокров набирает номер госпожи консула. Однако ответ в очередной раз не содержит конкретики:

- Добрый день, Эмилия. Главный доктор из Бреста вас беспокоит.

- Да-да.

- Больше недели прошло с нашей встречи, что решилось с нашим пациентом?

- Я, может быть, поговорю с вами чуть-чуть попозже.

- Наш какой алгоритм действий, нам что делать?

- Я не могу вам ответить, что вам дальше делать.

- Хорошо, вы говорили, что мы в какой срок увидимся? Когда будем знать про дальнейшую судьбу пациента.

- Не могу дать вам такой ответ.

На словах защищать права своих граждан легко, а на деле слишком дорого и нецелесообразно. Так в данном случае выглядит политика Варшавы.

Андрей Мокров, главный врач Брестской ЦГБ:

"Отсутствие близких родственников, кроме как престарелой жены, привело к тому, что он становится заложником ситуации. Он не может пойти домой, потому что трижды в неделю он нуждается в терапии. Он не может вернуться в свою родную страну, которой он является гражданином, потому что у него нет сил, возможности и средств пересечь эту границу. Поэтому Зигфрид находится в довольно сложной ситуации. Наша больница, как и другие медучреждения нашей страны, никогда не отказывает в помощи иностранным гражданам, их у нас много".