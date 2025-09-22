Белорусские медики победили на чемпионате бригад скорой медицинской помощи в Казахстане

Команда скорой помощи из Беларуси заняла 1 место среди иностранных команд на соревнованиях в Казахстане. Там проходил чемпионат бригад скорой медицинской помощи. Медики из Минска опередили представителей Москвы и Баку.

От сердечно-легочной реанимации взрослых и детей, ведения новорожденных и оказания первой помощи при акушерских осложнениях. Три дня участники соревнований отрабатывали навыки оказания экстренной помощи в условиях, которые максимально приближены к реальным. Наша медицинская бригада состояла из двух человек и стала первой среди иностранных команд.

"Учитывая, что наших участников было двое, а задания были одинаковые для всех, то нужно было быть на шаг впереди. Наша победа говорит о том, что у нас все хорошо, мы правильно развиваемся", - главврач станции скорой медпомощи г. Минска Александр Жинко.