Белорусские таможенники готовы к возобновлению работы железнодорожных пунктов пропуска
Железнодорожный пост станции "Брузги" – "Кузница-Белостокская" стал одним из четырех, который начнет свою работу в 01:00 (по минскому времени) 25 сентября. Такое уведомление поступило в Госпогранкомитет от Пограничной стражи Польши.
24 сентября стало понятно, что Польша наигралась в прятки. Свои заграждения с железнодорожных путей поляки начали убирать еще днем. Что делать с проволокой и перекрытиями пока, видимо, не решили, сложили на обочину.
Схожая ситуация и со стороны Брестской области. Например, основным железнодорожным коридором для китайских товаров в ЕС был погранпереход "Брест" – "Тересполь". Сейчас там находится более 130 грузовых поездов. На нормализацию движения может уйти неделя.
Белорусская сторона готова к запуску транспорта на всех погранпереходах. Железнодорожные составы таможня будет оформлять заранее по мере подачи их БелЖД.
Андрей Бородич, замначальника отдела таможенных операций и контроля № 3 таможенного поста "Гродно":
"Смены белорусских таможенников в пунктах пропуска укомплектованы и усилены для оформления максимально возможного количества следующих через белорусско-польскую границу железнодорожного транспорта, грузовиков, легковых авто и автобусов".
Пропускная способность железнодорожного поста в Брузгах - в сутки до 7 составов в оба направления. Сейчас на территории находятся только вагоны, локомотивы на станции в Гродно. Ожидается, что первый состав отправится в 04:00.