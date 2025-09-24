Белорусские таможенники готовы к возобновлению работы железнодорожных пунктов пропуска

Железнодорожный пост станции "Брузги" – "Кузница-Белостокская" стал одним из четырех, который начнет свою работу в 01:00 (по минскому времени) 25 сентября. Такое уведомление поступило в Госпогранкомитет от Пограничной стражи Польши.

24 сентября стало понятно, что Польша наигралась в прятки. Свои заграждения с железнодорожных путей поляки начали убирать еще днем. Что делать с проволокой и перекрытиями пока, видимо, не решили, сложили на обочину.

Схожая ситуация и со стороны Брестской области. Например, основным железнодорожным коридором для китайских товаров в ЕС был погранпереход "Брест" – "Тересполь". Сейчас там находится более 130 грузовых поездов. На нормализацию движения может уйти неделя.

Белорусская сторона готова к запуску транспорта на всех погранпереходах. Железнодорожные составы таможня будет оформлять заранее по мере подачи их БелЖД.

Андрей Бородич, замначальника отдела таможенных операций и контроля № 3 таможенного поста "Гродно":

"Смены белорусских таможенников в пунктах пропуска укомплектованы и усилены для оформления максимально возможного количества следующих через белорусско-польскую границу железнодорожного транспорта, грузовиков, легковых авто и автобусов".