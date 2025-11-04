Белорусские товары в Шанхае: как проходит Китайская международная выставка импорта EXPO

В Шанхае официально открылась восьмая Китайская международная выставка импортных товаров. В 2025 году, как заявляют организаторы, она побъет все рекорды.

На выставке представлены около 4 тыс. компаний, география экспонентов - 155 стран и регионов, в числе участников и Беларусь.

Выставка проходит в национальном выставочном центре, масштабы которого впечатлят каждого, кто хотя бы раз его посещал. Именно здесь, начиная с 2018 года, проходит EXPO. Проводится мероприятие по инициативе Председаетля КНР Си Цзиньпина и традиционно проходит при поддержке Минкоммерции Китая и Народного правительства Шанхая.

Экспоненты разместились на площади в 400 тыс. квадратов. Эта выставка первая в мире в статусе национальной, которая полностью посвящена импорту. Здесь у компаний, в том числе и белорусских, есть возможность напрямую наладить коммуникацию с китайскими покупателями.

Первый день импортного EXPO традиционно проходит на высоком уровне: это и торжественная церемония, и форум Хунцяо. Открытие новых возможностей, сотрудничество для общего будущего - такой основной посыл форума в 2025 году. С программной речью выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Выступление премьерв Госсовета КНР Ли Цяна

"EXPO - это мероприятие мирового уровня и важнейший мост, соединяющий Китай с остальным миром. За последние два года международная выставка импортных товаров стала невероятно успешной, оставив в мире глубокое впечатление. То, что мы называем впечатлением от EXPO, оно служит грандиозной площадкой для открытости, стоя плечом к плечу с миром и тем самым внося мощный вклад в общее развитие", - отметил Ли Цян.

Беларусь в очередной раз представлена не только на тематических экспозициях. С потенциалом страны гости EXPO смогут познакомится в страновом павильоне. Такая возможность есть далеко не у всех государств, чьи компании и организации принимают участие в выставке импортных товаров. Открытие белорусского национального павильона состоится 6 ноября. Концептуальное оформление продолжает не первый год знакомить с белорусским социокультурным наследием.

А накануне состоялся торгово-экономический белорусско-китайский форум. Местным компаниям белорусские производители представили продукцию, которую Беларусь готова поставлять на этот большой и активно развивающийся рынок.