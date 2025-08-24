Белорусский Красный Крест провел учения - как отрабатывают спасательные операции в условиях ЧС

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0808bb-c1c4-40f7-91f6-49999d3bef12/conversions/620592c7-ce37-4c1a-8b19-53b58ce4fecf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0808bb-c1c4-40f7-91f6-49999d3bef12/conversions/620592c7-ce37-4c1a-8b19-53b58ce4fecf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0808bb-c1c4-40f7-91f6-49999d3bef12/conversions/620592c7-ce37-4c1a-8b19-53b58ce4fecf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af0808bb-c1c4-40f7-91f6-49999d3bef12/conversions/620592c7-ce37-4c1a-8b19-53b58ce4fecf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

В Беларуси прошли масштабные учения Красного Креста, собравшие около 90 участников, включая команды из России. В течение четырех дней отрабатывались сценарии спасения на воде, поиска людей в лесу, оказания первой помощи и психосоциальной поддержки. Подробности смотрите в проекте "Война и мир".

Учения, проводимые ежегодно, направлены на совершенствование навыков реагирования на природные и техногенные катастрофы, такие как наводнения и ураганы, которые регулярно затрагивают Беларусь.

В этом году в сценариях задействовано порядка 40 условных пострадавших разных возрастов и категорий. Отрабатываются пять основных сценариев:

спасение на воде;

помощь людям, отрезанным от большой земли;

оказание первой медицинской и психосоциальной помощи пострадавшим с различными травмами;

поиск потерявшихся в лесу;

реагирование на массовые травмы в результате природных или техногенных катастроф.

"Это такой комплекс, чтобы каждая из команд могла пройти по этим сценариям, понять, как они работают, как они взаимодействуют между собой. Ну и, конечно, мы привлекаем в том числе наших международных партнеров. На сегодняшний момент приехали две команды - из Красноярска и Санкт-Петербурга Российской Федерации, чтобы посмотреть, как работаем мы", - рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

"Любая организация гуманитарная, которая работает в кризисной ситуации, подразумевает организацию пункта временного размещения. Когда большое количество пострадавших, мы всегда стараемся, чтобы они не находились возле угрожающих факторов, а были размещены в лагерь с определенными условиями. То есть это должен быть пункт оказания первой помощи, регистрации, оказания психосоциальной поддержки. И для нас очень важно направление восстановления семейных связей. В условиях кризисов, чрезвычайных ситуаций очень важно максимально быстро связать пострадавшего с их родными", - поделился специалист Белорусского Красного Креста Дмитрий Рачковский.