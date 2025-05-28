Белорусский язык звучит в эфире теле- и радиопрограмм, в спектаклях и литературе

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На Западе создают ложный нарратив о белорусском языке. "Белорусский язык теряет коммуникационную функцию в обществе. Беларусь на последних позициях по использованию национального языка в медиа и быту".

И эту лапшу вешают на уши, пока на "Первым информационным" идут "Навіны Мінска"...

На "Беларусь 1" рассказывают и о погоде, с утра до ночи транслирует настоящие ценности и телеканал "Беларусь 3".

Копилка белорусского тождества, которую так бережно хранит Белтелерадиокомпания. Пока в 2020-м так и мечтали некоторые однодневные звезды похайпить, заграбастать себе государственное сокровище, самоотверженные специалисты остались вместе с "хорошим, вечным".

Наталья Маринова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 3":

"За каждым телеведущим, который работал на телеканале "Беларусь 3", стоял профессиональный специалист, редактор, который владел белорусским языком на совершенном уровне. Они писали тексты тем, кто сейчас не работает на нашем телеканале. Потому говорить, что именно после 20-го года у нас стало меньше белорусского языка на телеканале, это не так".

Телефильм "Ізноў пра мову" - ответ на вранье и истерические фантазии беглых. Представители "культпротеста" выдумывают о якобы уничтожении белорусской культуры, сочиняя европейским "грантодателям", что власти Беларуси игнорируют национальные традиции и отправляют за решетку за звучание белорусского языка.

Язык льется круглые сутки через волны Белорусского радио. Как ни серфи - с роковой "Столицы" на интеллигентную "Культуру". Первый национальный канал разговаривает со своей аудиторией 18 часов подряд. Один только "Радыёфакт" более 30 лет в эфире.

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Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Отношусь так негативно к тем попыткам приватизировать нашу белорускость, нашу национальную идентичность и спекулировать на этом. Вещи, которые непростительны. Знаете, потому что ты стремишься сохранять свою национальную идентичность, а в глобальной вселенной это очень важно. Границы сейчас стираются очень легко и очень быстро. Все благодаря этому глобализму, информационным технологиям, унификации. Но то, что мы создаем свое собственное, белорусское, оно создается на родной земле теми людьми, которые здесь живут. Это также наши литераторы, поэты, писатели".

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Что пишут "не в стол", ежегодно убеждается каждый посетитель Международной книжной выставки-ярмарки и Дня белорусской письменности. Одновременно национальная полка и открытый микрофон. В прошлом году презентация развернулась в Ивацевичах. Свои мысли озвучивали свыше 150 мастеров слова. Там и свежая цифра по изданиям. Более 9 тыс. только за 2023 год. Всего 468 субъектов хозяйствования в Государственном реестре издателей. Есть ли основания переживать за тех, у кого "бизнес не пошел"?

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

"Послушайте, особенно не закрылась, во-первых. А во-вторых, на фоне достижений даже и не заметно. Статистика на стороне тех, кто работает в нашей стране, на нашу страну, кто озабочен суверенитетом, государственностью Республики Беларусь. Кстати, недавно я составлял сборник повествований молодых писателей - там авторы от 17 до 35 лет, причем довольно интересные авторы, кто-то из них работает на уровне заместителя декана факультета в политехническом вузе. Звучит тема преемственности поколений, традиций, семейных традиций, традиций вообще, которые связаны с жизнью предков, с теми испытаниями, которые на их участь выпали".

Фильм| Белорусский язык - это наше тождество. Как белорусы сохраняют свою национальную сокровищницу? Как белорусы относятся к родному языку сегодня? Специальный репортаж с проспекта Независимости, живой артерии Минска, где звучит голос нации. Опрос жителей, взгляд на белорусскоязычное образование в гимназии № 23 и мнения экспертов: от депутата Игоря Марзалюка до профессора Виктора Ивченкова и директора Института языковедения Игоря Копылова. Почему вопрос языка возникает опять? Что делается для сохранения наследия, как государство поддерживает белорусскую культуру - от перевода кодексов до реставрации Кревского замка? Разбираемся, почему язык живет, несмотря на спекуляции из-за границы. 6 часов назад

Эти темы и в афише Республиканского театра белорусской драматургии. Сцена, которая параллельно с купаловской помогает увидеть, ощутить душу белорусскую. В 80-летие Великой Победы - бестселлер "Альпийская баллада" по Быкову.

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"Надежды выжить в лагере смерти не было никакой. Сегодня с утра их беспокоило только одно: последний раз рискнуть вырваться на свободу", - звучит фраза из спектакля со сцены.

И сегодня в театр тяжело взять билет. Ведь ставят хитовые эпизоды "нашей жизни". РТБД сохраняет код памяти и через новые сценарии.

Анастасия Василевич, руководитель центра Белорусской драматургии: