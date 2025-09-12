Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусы напрямую смогут задавать вопросы министру информации

Министерство информации Республики Беларусь запускает постоянную рубрику #наПодумать с министром информации Маратом Марковым.

Если вы хотите задать вопрос министру, то появилась уникальная возможность. Для этого необходимо присылать свои вопросы в личных сообщениях подписчика Telegram-каналу Мининформа прямо сейчас.

Министр будет выбирать самые интересные из них и делиться своим мнением по актуальным темам в формате "вопрос-ответ".

Первые ответы уже дадут в День народного единства (17 сентября).

Не упустите возможность получить ответ на свой вопрос лично от министра!

Марат МарковМининформ