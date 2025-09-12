3.63 BYN
Белорусы напрямую смогут задавать вопросы министру информации
Автор:Редакция news.by
- Важно
Белорусы напрямую смогут задавать вопросы министру информации
Министерство информации Республики Беларусь запускает постоянную рубрику #наПодумать с министром информации Маратом Марковым.
Если вы хотите задать вопрос министру, то появилась уникальная возможность. Для этого необходимо присылать свои вопросы в личных сообщениях подписчика Telegram-каналу Мининформа прямо сейчас.
Министр будет выбирать самые интересные из них и делиться своим мнением по актуальным темам в формате "вопрос-ответ".
Первые ответы уже дадут в День народного единства (17 сентября).
Не упустите возможность получить ответ на свой вопрос лично от министра!