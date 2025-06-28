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Беляев: Модель ЕАЭС становится одной из самых востребованных в мире
Экономическая модель, выстроенная в ЕАЭС без политических обязательств, позволяет государствам работать, зарабатывать, создавать благоприятные экономические условия для своих граждан.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ: "Прошедший Евразийский экономический форум по сути показал, что сегодня ЕАЭС востребован не только среди своих членов, но и среди многих международных партнеров. Мы видим, что интерес проявляют страны, готовые сотрудничать и становиться партнерами Евразийского союза. В перспективе, возможно, некоторые из них присоединятся к союзу в качестве полноправных членов. Причем речь идет не только об экзотических странах вроде Кубы или Мьянмы - желание сотрудничать выражают и многие другие государства".
Эксперт подчеркнул: это свидетельствует о том, что экономическая модель, выстроенная в ЕАЭС, действительно работает. Она позволяет странам взаимодействовать, зарабатывать, создавать благоприятные экономические условия для своих граждан без каких-либо политических обязательств, не меняя привычный уклад жизни и политическую систему. Такая модель сегодня становится одной из самых востребованных в мире.