Беляев: Модель ЕАЭС становится одной из самых востребованных в мире

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ: "Прошедший Евразийский экономический форум по сути показал, что сегодня ЕАЭС востребован не только среди своих членов, но и среди многих международных партнеров. Мы видим, что интерес проявляют страны, готовые сотрудничать и становиться партнерами Евразийского союза. В перспективе, возможно, некоторые из них присоединятся к союзу в качестве полноправных членов. Причем речь идет не только об экзотических странах вроде Кубы или Мьянмы - желание сотрудничать выражают и многие другие государства".