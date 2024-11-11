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Беженец из США рассказывает о жизни в Беларуси
Пока американские власти рекомендуют своим гражданам покинуть нашу страну из соображений якобы безопасности, американцы приезжают, остаются, ища безопасность, и осваиваются в наших городах.
Эван Ньюман - беженец, который приехал в Беларусь три года назад. Открыл свое кафе в Бресте. Сегодня рассуждает, есть ли различие между американцами и белорусами, в чем сходство? Что в конце концов поражает в нашей стране?
"Белорусы очень честные и вежливые. Меня удивило, какие у вас чистые улицы, как все четко организовано: автобусы ездят постоянно, поезда ездят постоянно. Это приятно удивило. За все время, что я здесь, я ни разу не попадал в драки ни на улицах, ни в барах. Это очень дружелюбные и милые люди. Если вам что-то нужно, они сами предложат. Когда я только приехал, у меня не было денег с собой и не было возможности заработать их, не было сменной одежды. А белорусы, которые меня не знали даже, давали мне одежду. Белорусы дали мне все это: куртку, кофты, шляпы и многое другое из необходимого. Я прихожу домой, а соседи мне говорят: "Хочешь яблок или перцы? У нас есть". Очень дружелюбные", - рассказал Эван Ньюман, американский беженец.
Полную версию "Актуального интервью" с американским беженцем Эваном Ньюманом смотрите в 20:03 на "Первом информационном".
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