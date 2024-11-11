Беженец из США рассказывает о жизни в Беларуси

"Белорусы очень честные и вежливые. Меня удивило, какие у вас чистые улицы, как все четко организовано: автобусы ездят постоянно, поезда ездят постоянно. Это приятно удивило. За все время, что я здесь, я ни разу не попадал в драки ни на улицах, ни в барах. Это очень дружелюбные и милые люди. Если вам что-то нужно, они сами предложат. Когда я только приехал, у меня не было денег с собой и не было возможности заработать их, не было сменной одежды. А белорусы, которые меня не знали даже, давали мне одежду. Белорусы дали мне все это: куртку, кофты, шляпы и многое другое из необходимого. Я прихожу домой, а соседи мне говорят: "Хочешь яблок или перцы? У нас есть". Очень дружелюбные", - рассказал Эван Ньюман, американский беженец.