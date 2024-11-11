Биткоин, смарт-контракт - что изменилось после цифровой революции в Беларуси в 2017 году

В 2017 году наблюдался реальный бум криптовалют. Происходил взрывной рост курсов биткоина. 1 января он стоил 950 долларов, а к концу года достигает 20 тыс.

До сих пор, говоря о стоимости виртуальных денег, в динамике сравнивают с маркерами именно 2017 года. Тогда же криптовалюты начинает признавать и Уолл-стрит, которая считается мировым центром финансовой жизни. Крупные биржи запускали фьючерсы на биткоин. И вместе с тем регуляторы по всему миру в криптовалюты пока не верили. Рынок практически никак не регулировался.

О том, что нам предстоит жить в цифровом будущем и к криптовалютам нужно относиться всерьез, Беларусь задумалась одной из первых. В конце 2017 года Президент подписал фундаментальный документ - декрет "О развитии цифровой экономики". Событие назвали цифровой революцией, а документ полноценно заработал в марте 2018 года.

Впервые в мире Беларусь внедрила в правовое поле смарт-контракт - компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн.

Майнинг не признается предпринимательской деятельностью и не требует декларирования. Доходы физлиц от операций с криптовалютами не облагаются подоходным налогом. К слову, эту преференцию позже продлили до конца 2024 года. Создали реестр биткоин-кошельков. А Минфин разрешил инвест-фондам вкладывать средства в цифровые активы. В общем, в 2017 году зажегся зеленый свет для цифровой отрасли в стране.

Декрет о цифре - это не только про IT. Это еще о банкинге в телефоне, электронной бесконтактной таможне на границе и много другом.

Поддерживает IT-революцию и главный банк страны - появляются умные контракты и цифровая кредитная история.