Благодарность за детей и трудовые успехи принимали женщины разных профессий Могилевщины

Особые слова благодарности за воспитание детей и трудовые успехи принимали 14 октября представительницы разных профессий из Могилевской области. Труженицы, которые внесли значимый вклад в развитие региона: учителя, социальные работники, работники культуры, экономисты и строители.

Три десятка специалистов стали участницами торжественного приема в Музее славы Могилевского региона. Вручены ордена матери.

"И дочь, и сын являются стипендиатами Президентского фонда Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Я счастливая мама, да. У меня замечательные дети, как любая мама, я ими горжусь", - поделилась эмоциями замдиректора по учебной работе Вязьевской средней школы Ирина Альховик.