Благодаря ЭКО более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев 2025 года
Автор:Редакция news.by
Более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев этого года благодаря ЭКО. Эффективность применения попытки репродуктивной технологии достигает более 40 %, что соответствует мировым стандартам. Наша страна - один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий. За 20 лет применения процедуры на свет появились уже 10 тысяч белорусов.
Охрана материнства и детства - приоритетное направление развития здравоохранения Беларуси. Вот уже пятый год пары могут воспользоваться одной бесплатной попыткой ЭКО. Вероятно появление второго такого «бонуса» от государства.