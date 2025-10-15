Благодаря ЭКО более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев 2025 года

Более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев этого года благодаря ЭКО. Эффективность применения попытки репродуктивной технологии достигает более 40 %, что соответствует мировым стандартам. Наша страна - один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий. За 20 лет применения процедуры на свет появились уже 10 тысяч белорусов.