Блогер из Бельгии о Лукашенко: У нас он является фронтменом между РФ и Европой

Блогер Роман Зубенко живет в Европе (в Бельгии) уже 20 лет, хотя родился в Красноярске. Первое его знакомство с Беларусью произошло пять лет назад, в 2020-м, когда посетил Брест.

У Романа поинтересовались, следит ли он за белорусской повесткой на протяжении всех этих лет, ведь для Беларуси 2020 год был непростым. Тогда и подумать никто не мог, что в 2025 году американский лидер Дональд Трамп сам будет звонить Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Как это все позиционируется в Европе, блогер рассказал в "Актуальном интервью".

"Для европейцев Беларусь и Россия - что-то единое. Они знают, кто такой Лукашенко, знают, что это человек очень жесткий, с волевой позицией. И это видно по всему, в вашей стране порядок. Я наслаждаюсь тем, что вижу. Я заехал в Минск и (увидел. - Прим. news.by) поразительно чистые улицы. Везде нанесена разметка, как будто ее красят каждую неделю", - рассказал о своих впечатлениях собеседник.

Роман признался, что считает Александра Лукашенко хозяйственником и что с удовольствием наблюдает за проведением летучек с чиновниками, "как они стоят по стойке смирно".