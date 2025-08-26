3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Блогер из Бельгии о Лукашенко: У нас он является фронтменом между РФ и Европой
Блогер Роман Зубенко живет в Европе (в Бельгии) уже 20 лет, хотя родился в Красноярске. Первое его знакомство с Беларусью произошло пять лет назад, в 2020-м, когда посетил Брест.
У Романа поинтересовались, следит ли он за белорусской повесткой на протяжении всех этих лет, ведь для Беларуси 2020 год был непростым. Тогда и подумать никто не мог, что в 2025 году американский лидер Дональд Трамп сам будет звонить Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Как это все позиционируется в Европе, блогер рассказал в "Актуальном интервью".
"Для европейцев Беларусь и Россия - что-то единое. Они знают, кто такой Лукашенко, знают, что это человек очень жесткий, с волевой позицией. И это видно по всему, в вашей стране порядок. Я наслаждаюсь тем, что вижу. Я заехал в Минск и (увидел. - Прим. news.by) поразительно чистые улицы. Везде нанесена разметка, как будто ее красят каждую неделю", - рассказал о своих впечатлениях собеседник.
Роман признался, что считает Александра Лукашенко хозяйственником и что с удовольствием наблюдает за проведением летучек с чиновниками, "как они стоят по стойке смирно".
Блогер предположил, что европейцы тоже поглядывают такие видео и понимают, что с этим человеком не заиграешь. "В Европе он фронтмен между Российской Федерацией и Европой, такой "младший брат", который всегда готов с кулаками броситься в драку", - с улыбкой сказал Роман Зубенко.