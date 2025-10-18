3.73 BYN
Бобры уничтожают зеленые насаждения на реке Менке - опасны ли зверьки в городе
Стараниями бобров на реке Менке в Минском районе растет новый город. Это приводит к опустошению зеленых насаждений в деревне Городище.
Страдают и посадки плодовых деревьев, а еще декоративные туи, сосны и ели на приусадебных участках. Местные жители бьют тревогу и пытаются защитить стволы сетками.
С нашествием уже разбирается природоохрана. А ученые утверждают, что численность животных необходимо регулировать, популяция крупных диких грызунов растет с каждым годом.
Здесь более тысячи лет назад начинался Минск с деревянными постройками и земляными валами - деревня Городище буквально в 20 километрах от столицы. Сейчас здесь снова растет город. Но люди в этом строительстве не участвуют. Тут орудуют бобры и досаждают местному населению.
Местный житель Антон Антонович Кальчевский в Городище родился и к борьбе с грызунами уже привык. По его словам раз в четыре года воды реки Менки приносят нашествия этих диких животных. Но в этом году урон от острых зубов особенно ощутимый. Каждое посаженное дерево приходится буквально "отвоевывать" у непрошеных гостей.
Антон Кальчевский, житель д. Городище:
"Девять берез. Пять дубов. А там у меня было елей 29 штук. Единственная наша зашита – сетка: и удобно, и практично, и относительно недорого".
Если спуститься от приусадебного участка к реке, то плотины и норы животных не сразу заметны, но, по словам местных, их здесь несколько десятков, прямо напротив деревни. Видны и следы стихийной валки леса. По ночам звери выходят из воды на вылазки и лакомятся корой молодых саженцев на огородах. На помощь жителям организовали бригаду специалистов.
Владимир Скоробогатый, староста д. Городище:
"По возможности стараемся выпускать в другие водохранилища. Если живые попадают, там ловушки разные бывают. Если молодняк попадает, выпускаем на озеро".
Свежими видео встречи с бобрами делятся и жители Минска. В мегаполисе крупные водоплавающие тоже - частые гости. Чтобы защитить естественные насаждения на берегах Свислочи, сотрудники Зеленстроя ограждают стволы деревьев специальной сеткой-рабицей.
Екатерина Гончар, замдиректора УП "Зеленстрой Центрального района г. Минска":
"Наносится вред объектам растительного мира, а также нарушается эстетический вид зеленых насаждений. Зеленстроем Центрального района города Минска производится работа по устройству защитной сетки на стволах объектов растительного мира от бобров. Сетка - это обычная рабица, которая защищает ствол. Устройство этой сетки производит рабочее зеленое строительство нашего предприятия. При повреждении данных сеток происходит замена".
Мониторинг акватории проводится в Ленинском и Центральном районах Минска. Запланирован объезд и на этот сезон, ведь численность бобров в черте города необходимо регулировать, об этом говорят зоологи. К слову, всего по стране зафиксировано более 55 тысяч особей. Эта цифра в разы выше, чем десять лет назад.
Павел Велигуров, старший научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси:
"Бобр сейчас максимально освоил всю территорию, пригодную для обитания, и для дальнейшего расселения уже использует населенные пункты. Это необычные для него места обитания. Несомненно, необходимо проводить регулирование его численности, и такие мероприятия проводятся".
Бояться встречи с животным не стоит, однако, как и многие млекопитающие, эти дикие звери переносят бешенство, так что лучше зверя обходить стороной.
Павел Велигуров, старший научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси:
"Непосредственно для человека как переносчик бешенства в этом случае может быть опасен. Не надо преграждать бобру дорогу к водоему, водотоку, просто нужно отойти в сторону, он сам увидит человека и убежит".
Не только встречи с бобрами попадают в объективы камер жителей мегаполиса и других населенных пунктов.
По словам ученых, к таким встречам нужно относиться с пониманием. Для диких зверей не существует границ и специально отведенных мест проживания. Природа - общий дом человека и животных.