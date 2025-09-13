Боевое братство - как прошли учения ОДКБ на полигонах Витебской области

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc1891af-6832-45f9-ab8a-800ba1d1153c/conversions/983793a3-7b8f-400a-bb26-93b1f97fd735-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc1891af-6832-45f9-ab8a-800ba1d1153c/conversions/983793a3-7b8f-400a-bb26-93b1f97fd735-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc1891af-6832-45f9-ab8a-800ba1d1153c/conversions/983793a3-7b8f-400a-bb26-93b1f97fd735-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc1891af-6832-45f9-ab8a-800ba1d1153c/conversions/983793a3-7b8f-400a-bb26-93b1f97fd735-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Сотни километров от дома, тысячи единиц техники и одна большая миссия - безопасность. На полигоны Витебской области стянулись Коллективные силы оперативного реагирования. Здесь стартуют масштабные учения Организации Договора о коллективной безопасности. Более 2 тыс. военнослужащих из братских стран готовы проверить на прочность свою боевую слаженность.

Но за большой политикой и стратегией всегда стоят люди. Их личные истории и общая память объединяют куда сильнее любых уставов. Подполковник медицинской службы Арстан Токтомбаев привез с собой в Беларусь особый груз - горсть земли из родной Нарынской области. Его личная миссия - почтить память прадеда.

"Находясь на фронте, прадед получил ранение в декабре 1943 года. После ранения он был госпитализирован в 770-й хирургический передвижной госпиталь, а 28 декабря от ранения погиб", - поделился военнослужащий ВС Кыргызстана Арстан Токтомбаев.

Здесь наша общая история и наша общая победа. А сегодня потомки героев пишут новую историю боевого братства. Начинается этап маневров со штабного слаживания. Офицеры объединенного командования приступают к уяснению задач и разработке замысла операции.

В это время на полигоне кипит другая работа. Экипажи боевых машин проходят занятия по вождению, тактике и огневой подготовке. Эти расчеты затем будут переданы иностранным контингентам. Так отрабатывается главный принцип ОДКБ - один за всех и все за одного.

"На сегодняшний день оперативная совместимость или вопросы взаимодействия находятся на очень высоком уровне, но существует и потенциал дальнейшего повышения и улучшения этой совместимости. Конечно же, это не появилось само собой. Подобные учения мы начали проводить с 2009 года. В течение уже 15 лет провели более 80 учений", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Нынешние маневры в Витебской области - это целый комплекс учений. И здесь у военных есть не только возможность, но и необходимость отработать все сопутствующие вопросы. Учения - это не только атака и оборона, это колоссальная работа тыла. В рамках учения "Эшелон-2025" всего за сутки в чистом поле разворачивается передвижной хлебзавод. Его суточная производительность 6 т хлеба. Каждая буханка проходит строгий лабораторный контроль. Бойцы должны быть сытыми. К слову, к этим маневрам привлекают даже военнообязанных.

Но не хлебом единым обеспечивается надежный тыл. Это еще логистика и помощь. Еще один элемент тылового обеспечения - эвакуация раненых. Как показывает практика современных военных конфликтов, изобретать велосипед вовсе не обязательно. Уже старые, а точнее проверенные технологии и процессы работают. Например, в Беларуси решили задействовать так называемые медицинские поезда. Они приезжают на место эвакуации. Практически в течение суток на нем можно забрать большое количество раненых бойцов и увезти их в безопасное место. 33 человека в экипаже, 3 врача, а также все необходимое медоборудование для оказания помощи раненым и больным в пути.

"Отрабатываем эпизод использования железнодорожного транспорта для медицинской эвакуации раненых и больных. Данный вопрос теоретически отрабатывался нами совместно с Белорусской железной дорогой. Сейчас нам предоставилась возможность в рамках учения "Эшелон-2025" отработать этот вопрос практически для дальнейшего принятия управленческих решений", - сказал начальник отдела военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси Борис Спасский.

Сердце любых учений - это практическая работа подразделений. Совместные группы спецназа ОДКБ отрабатывают самые сложные сценарии - десантирование с вертолетов, марш-броски, штурмовые действия в учебном городке. Каждое движение должно быть машинальным, что немаловажно, с каждым союзником.

Скорость и внезапность - ключ к успеху. Инженерные подразделения в кратчайшие сроки наводят понтонный мост. Колонна БТР проходит водную преграду по нему под прикрытием зенитчиков.

В рамках "Взаимодействия-2025" задействуют разные структуры. По легенде, незаконное вооруженное формирование, отступая, захватывает часть населенного пункта, удерживая заложников. Начинается спецоперация. Район блокируется, в дело вступает разведка наземная и с применением БПЛА. Спецназ МВД Беларуси и Кыргызстана штурмует здание. Применяются FPV-дроны, снайперский огонь. После зачистки саперы обезвреживают взрывные устройства, а спасатели эвакуируют раненых. Не сумев удержать объект на суше, условный противник пытается скрыться водой, но и здесь его настигают силы коалиции. Акватория блокируется, с катеров высаживаются группы захвата, боевые пловцы проводят разведку и обезвреживание мин.

Но едва стихает грохот предыдущего боя, как ситуация кардинально меняется. Штаб получает новые данные. Остатки разгромленного формирования обосновались в лагере. И новая задача - блокирование и уничтожение.

Все сценарии с упором на реальную обстановку, поэтому и условный противник адаптируется и применяет асимметричные методы. Группировка ОДКБ демонстрирует слаженную работу всех своих компонентов. Работает штурмовая авиация, артиллерия, подразделения ведут огонь из гранатометов и БТРов. После огневого поражения за работу принимается военный спецназ. Задача - прочесать лагерь банды. К слову, в этом эпизоде задействовали подразделения МВД Беларуси и Кыргызстана.

Все угрозы нейтрализованы, атака условного противника полностью отбита. В ходе эпизодов военнослужащие провели быструю доставку необходимых ресурсов, эвакуировали поврежденную технику на сборный пункт, оказали оперативную медицинскую помощь и эвакуировали раненых.

Сегодня очевидно, что коллективные силы ОДКБ готовы не только к классическим, но и к гибридным вызовам современности. Предварительную оценку дали и руководители маневров.

"Во-первых, мы достигли системности в проведении учений. Это прежде всего выражается в том, что учения проходят в едином оперативном фоне и со всеми компонентами ОДКБ. Во-вторых, мы добились единства в стандартах, а это на сегодняшний день очень важно при управлении, разведке, всесторонним обеспечением. Ну и, в-третьих, никто не отменял вопросы стратегического сдерживания. Мы демонстрируем единство взглядов и способность и возможность реагировать на различные угрозы в зонах ответственности Организации", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также стоит отметить, что главами государств ОДКБ принимаются все необходимые меры по совершенствованию механизмов обеспечения военной безопасности. На коллективной основе, а также по наращиванию потенциала для противодействия по всему спектру современных вызовов и угроз.

По традиции, финал учений - торжественная церемония. К слову, традиции чтут в армейской среде. А такие понятия, как братство, преемственность и долг для военных - не просто слова. Учения завершены, оценка "отлично". Для военнослужащих такие маневры позволяют проявить себя, поделиться опытом, а для военного руководства - сверить часы. Эти учения показали, мы все, военные, говорим на одном языке. И, как и 80 лет назад, плечом к плечу готовы защитить свои страны.