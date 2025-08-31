3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Боевое братство: на что в первую очередь делают акцент военные учений ОДКБ?
Учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стартовали 31 августа на полигонах Лосвидо и Лепельский. На протяжении ближайших 6 дней контингенты из стран Организации Договора о коллективной безопасности проведут целый комплекс мероприятий боевой подготовки.
Бойцы из Кыргызстана заканчивают пристрелку оружия. Белорусские военные тренируются в развертывании и сборке минометов. Военные из Таджикистана и Казахстана на БТР выдвигаются на блокирование условного противника. А россияне в связке с белорусским спецназом проводят штурм позиций, занятых условным бандформированием.
Все действия происходят синхронно и в унисон. Ведь главная задача слаживания заключается именно в том, чтобы выработать у контингентов из разных стран взаимопонимание и получить не отдельные взводы, а единые боевые подразделения.
Евгений Денисов, помощник руководителя по мишенной обстановке:
"Ротно-тактические группы могут включать взвод военнослужащих Российской Федерации, взвод военнослужащих Республики Беларусь. Другие ротно-тактические группы могут формироваться из трех взводов. Например, взвод Киргизской Республики, взводы Республики Казахстан и Российской Федерации. Учебно-боевые задачи военнослужащие выполняют в комплексе, в составе своих подразделений, плечом к плечу. Отдельные военнослужащие могут выполнять соответственно отдельные задачи: блокирование противника, штурм населенного пункта или здания".
Как это работает на практике? Например, три взвода из разных стран могут быть объединены в одну роту, и бойцам нужно будет провести, к примеру, блокирование противника. Без взаимопонимания здесь не обойтись. В этом и есть один из основных замыслов не только тактической подготовки, но и всех учений.
Алексей Елфимов, командующий коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ:
"Главной целью этого учения является то, чтобы все те контингенты, которые прибыли в нашу страну, нарастили свое взаимодействие и отработали все вопросы слаживания контингентов для совместного выполнения задачи".
Рауан Токтарбеков, сержант десантно-штурмовой роты Вооруженных сил Казахстана:
"Мы на то и являемся десантниками, чтобы приспособиться в любых условиях, ситуациях и в любое время выполнять поставленные задачи. Учения "Взаимодействие-2025" пойдут на пользу всем странам ОДКБ".
1 сентября штабу учений придет директива от командования ОДКБ, где будет прописано, какие задачи и по какой легенде предстоит выполнить коллективным силам оперативного реагирования. Пока эта информация держится в секрете - все для того, чтобы максимально приблизить маневры к реальным боевым действиям. Ведь на настоящем поле боя никто никого не о чем заранее не предупреждает.
Контейнеры обозначают населенный пункт, который попытаются захватить боевики. Но бойцы от ОДКБ вовремя проведут разведку и заметят это. После этого начнется основной этап розыгрыша - зачистка лагеря боевиков, который находится в нескольких километрах. Совместный контингент будет брать его штурмом.
Еще одна фишка учений - максимальное использование беспилотников и малогабаритной техники: квадроциклов и байков.
Все как в зоне СВО, ведь сегодня это самый показательный пример того, как происходят современные военные конфликты.
"В общем замысле будут проходить три учения - "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", - рассказал Алексей Елфимов.
Маневры ОДКБ только начались на белорусских полигонах Лосвидо и Лепельский. "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" запланированы на период с 31 августа по 6 сентября.
Далее по плану уже на базе тренировочного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане во второй половине сентября пройдут учения "Рубеж-2025", в октябре в Таджикистане - "Нерушимое братство" с миротворцами. Также военные отработают ряд совместных мероприятий в рамках "Барьер" и "Антитеррор". В общей сложности на все совместные учения ОДКБ привлекут 5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники. По замыслу они будут максимально увязаны с маневрами "Запад-2025".