Богодель: Балтика является наиболее вероятным местом военной эскалации в ближайшем будущем
Балтика снова под прицелом. Попытки НАТО установить контроль над Финским заливом и эскалация в регионе делают западное направление ключевым фактором риска. Мнение эксперта.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
"Происходит нагнетание обстановки и привлечение внимания с целью последующего получения различного рода ассигнований. Вот Польша уже получила 40 млрд на защиту от Путина и Лукашенко. Сейчас мечтает об этом Эстония. Из кожи вон лезет, как говорится. Получит или нет - вопрос другой. Следующая цель - это принудить совершать перелеты авиации, особенно российской военной, по согласованию с властями стран НАТО. А лучше вообще прекращение подобного рода перелетов".
Альянс пытается установить тотальный контроль над узким перешейком Финского залива, где с танкерным флотом уже случались неоднократные провокации, напомнил эксперт.
"Эти инциденты могут привести к чему угодно. Балтика является наиболее вероятным местом военной эскалации в ближайшем будущем. Для нас, белорусов, это очень опасный звонок, поскольку вот это западное направление - это наше направление, ответственность региональной группировки войск и сил, о чем неоднократно говорил наш Президент, - подчеркнул Андрей Богодель. - Вместе с тем учения "Запад-2025" продемонстрировали, что Союзное государство абсолютно не вынашивает каких-либо агрессивных планов по развязыванию конфликта, чего мы уже абсолютно не ждем сегодня с противоположной стороны".