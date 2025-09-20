Богодель: Балтика является наиболее вероятным местом военной эскалации в ближайшем будущем

Балтика снова под прицелом. Попытки НАТО установить контроль над Финским заливом и эскалация в регионе делают западное направление ключевым фактором риска. Мнение эксперта.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Происходит нагнетание обстановки и привлечение внимания с целью последующего получения различного рода ассигнований. Вот Польша уже получила 40 млрд на защиту от Путина и Лукашенко. Сейчас мечтает об этом Эстония. Из кожи вон лезет, как говорится. Получит или нет - вопрос другой. Следующая цель - это принудить совершать перелеты авиации, особенно российской военной, по согласованию с властями стран НАТО. А лучше вообще прекращение подобного рода перелетов".

Альянс пытается установить тотальный контроль над узким перешейком Финского залива, где с танкерным флотом уже случались неоднократные провокации, напомнил эксперт.