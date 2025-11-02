Более 300 победителей: минская гимназия № 41 - одна из самых результативных в олимпиадном движении

Первый этап уже позади, а впереди у лучших - борьба на международном уровне. И белорусским командам есть что противопоставить мировым лидерам.

Так, например, столичная гимназия номер 41 опережает показатели любой школы страны по количеству дипломов на олимпиадах по математике. За последние 20 лет - более 300 победителей.

Гимназия № 41 – одна из самых результативных школ страны в олимпиадном движении. Здесь умеют не просто учить, а вдохновлять. Победы на районных, городских и международных олимпиадах – это заслуга преподавателей, которые превращают сложные формулы в увлекательное путешествие.

За год в гимназии из 78 международных олимпиадников 66 стали победителями и призерами. Чтобы добиться таких высот, работают педагоги, для которых предмет – их жизнь. Среди них Татьяна Валаханович. Заставлять зубрить - не в ее правилах.

Татьяна Валаханович, учитель математики гимназии № 41 Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfd00e-a0ea-41ee-9cb7-4d45385ebf0b/conversions/a10ebe69-ff50-44d4-9831-07ed8c8074d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfd00e-a0ea-41ee-9cb7-4d45385ebf0b/conversions/a10ebe69-ff50-44d4-9831-07ed8c8074d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfd00e-a0ea-41ee-9cb7-4d45385ebf0b/conversions/a10ebe69-ff50-44d4-9831-07ed8c8074d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87bfd00e-a0ea-41ee-9cb7-4d45385ebf0b/conversions/a10ebe69-ff50-44d4-9831-07ed8c8074d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Валаханович, учитель математики гимназии № 41 Минска:

"Главное, чтобы на уроке было комфортно работать. Вы знаете, самое главное – это продумать организацию деятельности учащихся таким образом, чтобы были учтены все их запросы, все возможности, и чтобы 45 минут была организована продуктивная работа с консультированием".

Цель нашей образовательной системы – не упустить ни одного одаренного ребенка. И эти успехи - лучшее подтверждение тому, что талант в стране не только замечают, но и развивают. Борис Комраков преподает и в гимназии, и в БГУ. Готовит школьников к олимпиадам. Его секрет прост – совместная работа с учениками и пошаговое объяснение. Для него главное - чтобы задача была не просто решена, а осмыслена.

Борис Комраков, учитель математики гимназии № 41 Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/589748e9-9086-4183-a11a-0619207f4b91/conversions/50997960-eddd-44f7-a0d2-0974d4eef216-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/589748e9-9086-4183-a11a-0619207f4b91/conversions/50997960-eddd-44f7-a0d2-0974d4eef216-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/589748e9-9086-4183-a11a-0619207f4b91/conversions/50997960-eddd-44f7-a0d2-0974d4eef216-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/589748e9-9086-4183-a11a-0619207f4b91/conversions/50997960-eddd-44f7-a0d2-0974d4eef216-xl-___webp_1920.webp 1920w

Борис Комраков, учитель математики гимназии № 41 Минска: "Мы стараемся собрать в одном классе ребят, которые заинтересованы в занятиях математикой. И у них с одной стороны происходит сотрудничество друг с другом, с другой - конкуренция. Потому что расслабился, он видит, что другие его опережают и как-то начинает тоже более серьезно заниматься".

Методика Леонида Ивановича помогает ребятам справиться с задачей любой сложности. Его метод увлекает, погружает в интересный мир цифр, красоту решения и азарт поиска.

Леонид Лавринович, учитель математики гимназии № 41 Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e201d15-b694-45d1-87a7-6f2160ba3cf9/conversions/7f8f4e35-94a5-4531-baea-1e8cd4845034-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e201d15-b694-45d1-87a7-6f2160ba3cf9/conversions/7f8f4e35-94a5-4531-baea-1e8cd4845034-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e201d15-b694-45d1-87a7-6f2160ba3cf9/conversions/7f8f4e35-94a5-4531-baea-1e8cd4845034-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e201d15-b694-45d1-87a7-6f2160ba3cf9/conversions/7f8f4e35-94a5-4531-baea-1e8cd4845034-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Лавринович, учитель математики гимназии № 41 Минска: "Естественно, когда нам приходят младшие ребята, мы начинаем работать с 7 класса, мы сразу же привлекаем к работе с этими ребятами старшеклассников. И они начинают готовить вместе с нами. Соответственно, дальше эти ребята растут, как говорится, накачивают мышцы".