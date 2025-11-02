3.70 BYN
Более 300 победителей: минская гимназия № 41 - одна из самых результативных в олимпиадном движении
Первый этап уже позади, а впереди у лучших - борьба на международном уровне. И белорусским командам есть что противопоставить мировым лидерам.
Так, например, столичная гимназия номер 41 опережает показатели любой школы страны по количеству дипломов на олимпиадах по математике. За последние 20 лет - более 300 победителей.
Гимназия № 41 – одна из самых результативных школ страны в олимпиадном движении. Здесь умеют не просто учить, а вдохновлять. Победы на районных, городских и международных олимпиадах – это заслуга преподавателей, которые превращают сложные формулы в увлекательное путешествие.
За год в гимназии из 78 международных олимпиадников 66 стали победителями и призерами. Чтобы добиться таких высот, работают педагоги, для которых предмет – их жизнь. Среди них Татьяна Валаханович. Заставлять зубрить - не в ее правилах.
Татьяна Валаханович, учитель математики гимназии № 41 Минска:
"Главное, чтобы на уроке было комфортно работать. Вы знаете, самое главное – это продумать организацию деятельности учащихся таким образом, чтобы были учтены все их запросы, все возможности, и чтобы 45 минут была организована продуктивная работа с консультированием".
Цель нашей образовательной системы – не упустить ни одного одаренного ребенка. И эти успехи - лучшее подтверждение тому, что талант в стране не только замечают, но и развивают. Борис Комраков преподает и в гимназии, и в БГУ. Готовит школьников к олимпиадам. Его секрет прост – совместная работа с учениками и пошаговое объяснение. Для него главное - чтобы задача была не просто решена, а осмыслена.
Борис Комраков, учитель математики гимназии № 41 Минска: "Мы стараемся собрать в одном классе ребят, которые заинтересованы в занятиях математикой. И у них с одной стороны происходит сотрудничество друг с другом, с другой - конкуренция. Потому что расслабился, он видит, что другие его опережают и как-то начинает тоже более серьезно заниматься".
Методика Леонида Ивановича помогает ребятам справиться с задачей любой сложности. Его метод увлекает, погружает в интересный мир цифр, красоту решения и азарт поиска.
Леонид Лавринович, учитель математики гимназии № 41 Минска: "Естественно, когда нам приходят младшие ребята, мы начинаем работать с 7 класса, мы сразу же привлекаем к работе с этими ребятами старшеклассников. И они начинают готовить вместе с нами. Соответственно, дальше эти ребята растут, как говорится, накачивают мышцы".
Они называют свою работу сверхмарафоном. И действительно, подготовить сотни победителей олимпиад за годы работы может только команда, влюбленная в свое дело.