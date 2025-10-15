Более 6 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в Евросоюз - какая ситуация в ПП "Козловичи"

Перевозчики Польши обратились к своему правительству с требованием урегулировать кризис на границе с Беларусью. Сегодня в электронной очереди на выезде из нашей страны порядка 4 тыс. грузовых автомобилей. Расскажем о ситуации в ПП "Козловичи".

Более 6 тыс. фур ожидают выезда в Евросоюз из Беларуси. Польское направление - самое загруженное. С момента открытия границы в пункте пропуска "Козловичи" электронная очередь значительно выросла. С требованием урегулировать обстановку на границе с нашей страной к своему правительству обратились польские перевозчики, предоставив конкретные причины негодования.

В сутки по международным договоренностям - 1200 грузовиков, но по факту - в 3 раза меньше.

За прошедшие сутки польская сторона пропустила лишь 402 машины. А в электронной очереди их находится уже порядка 4 тыс. Выезда из Беларуси водители вынуждены ждать около недели.

"С 7 числа ожидаем, сегодня 15 октября. Это все время ожидания. Сейчас поляки принимают 400 машин, но они принимали по 600 машин", - рассказал водитель большегруза.

"Ожидаем очередь уже 7 суток плюс сколько-то там часов, я не смотрел конкретно. В Брестском районе живу, еще чуть полегче, чем занимаются ребята, особенно поляки, кто приезжает сюда, вообще непонятно. Но мой знакомый в кабине живет это время. В политику я вникать не хочу, у каждого свои взгляды. Но как-то договариваться надо", - считает дальнобойщик.

Очередь большегрузов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f80d1ced-d53a-44cd-b591-ed3918209f3f/conversions/f2129f81-0a1e-4394-83a1-97ed00a5e221-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f80d1ced-d53a-44cd-b591-ed3918209f3f/conversions/f2129f81-0a1e-4394-83a1-97ed00a5e221-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f80d1ced-d53a-44cd-b591-ed3918209f3f/conversions/f2129f81-0a1e-4394-83a1-97ed00a5e221-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f80d1ced-d53a-44cd-b591-ed3918209f3f/conversions/f2129f81-0a1e-4394-83a1-97ed00a5e221-xl-___webp_1920.webp 1920w

Некоторые поляки все эти дни остаются пережидать в Беларуси, кто-то решается уехать домой через пункт пропуска "Брест" на легковом авто. Когда же подходит электронная очередь большегруза, приходится снова возвращаться в Синеокую.

Образовавшийся коллапс Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши воспринимает остро и тоже пытается как-то повлиять на действия своих властей. А потому ее представители обратились к правительству с требованием урегулировать кризис на границе. В обращении указано, что после 13-дневного прекращения движения польские перевозчики оказались "в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации".

ZVPD (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в Польше): "По информации перевозчиков, темпы таможенного оформления на польской стороне недостаточны в первую очередь из-за нехватки персонала. Текущая численность персонала не позволяет существенно увеличить количество таможенных процедур, что препятствует ликвидации очереди и создает трудности для водителей. Мы обращаемся к министру финансов с просьбой немедленно перебросить дополнительные силы таможенников и пограничников. В настоящее время это единственный пункт пропуска, обслуживающий грузовые автомобильные перевозки между Польшей и Беларусью".

Польские перевозчики призывают Варшаву перевести в пункт пропуска "Кукурыки" дополнительных сотрудников, а еще разработать "решение для перенаправления части грузоперевозок на другие пункты пересечения границы", чтобы восстановить нормальный поток грузов.

Большегруз на границе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67b8cff-8bee-4fbf-a23a-3d35579b2b1b/conversions/0fa50565-4fcc-42d2-aecc-df14ff7b92e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67b8cff-8bee-4fbf-a23a-3d35579b2b1b/conversions/0fa50565-4fcc-42d2-aecc-df14ff7b92e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67b8cff-8bee-4fbf-a23a-3d35579b2b1b/conversions/0fa50565-4fcc-42d2-aecc-df14ff7b92e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67b8cff-8bee-4fbf-a23a-3d35579b2b1b/conversions/0fa50565-4fcc-42d2-aecc-df14ff7b92e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Перевозчики, водители стоят, как бы в колейке ожидают. Польская таможня вроде работает штатно, все вроде бы сидят, но движения никакого. За столько лет, сколько я работаю, давно я такого не видел. Для чего своих же перевозчиков наказывают рублем?" - удивляется водитель.

"С нашей стороны стоит очередь 4 тыс. машин - это ужас. Допустим к нам, мы практически заезжаем быстро, вот несколько часов, а в сторону Польши… Хотелось бы, чтобы лучше поляки работали, чтобы как-то поживее, нужно, чтобы пооткрывали границы. Я не понимаю, зачем их позакрывали".

Иван Демичев, начальник таможенного поста "Козловичи":

"Объемы приема грузовых транспортных средств польской стороной остаются на низком уровне на протяжении всего времени после решения Польши снова возобновить работу на польско-белорусской границе. В среднем контролирующие органы сопредельной стороны работают на 25-30 % от имеющихся возможностей. Тем временем очередь грузовых транспортных средств на выезд из Беларуси с каждым днем увеличивается".

Также на таможенном посту подчеркивают, что в Козловичах созданы необходимые условия для комфортного пересечения границы: от зоны отдыха и душевых до кафе и банка. Возможности стараются расширить и на прилегающих территориях.

Большая зона ожидания - сдача объекта в конце года