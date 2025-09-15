3.63 BYN
"Большая цифровая платформа": где и как белорусская таможня применяет ИИ
Искусственный интеллект проникает буквально во все сферы. Как с использованием ИИ обстоят дела у белорусской таможни и пытается ли она внедрить его в свою работу? На эти вопросы ответил в проекте "Разговор у Президента" председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.
"Я бы назвал белорусскую таможенную систему большой цифровой платформой. Мы сейчас используем порядка 50 информационных систем, модулей и баз данных", - сообщил он.
Факт
Ежегодно таможня обрабатывает порядка 4,5 млн транзакций.
Поэтому, как подчеркнул Владимир Орловский, в данном случае подключается искусственный интеллект, ведь без него никак нельзя. К слову, в "общении" с субъектами хозяйствования белорусская таможня давно перешла на электронную декларацию.
Владимир Орловский:
"Сейчас работаем таким образом, чтобы все, что приходит от субъекта к в таможню, можно было обработать в электронном виде, даже те документы, которые раньше не были формализованы (накладная, счет-фактура)".
Причем такая работа проводится не только при оформлении "экспорт-импорт". Планируется на будущую пятилетку создать интеллектуальный пункт пропуска, когда в нем информация из баз данных всех госорганов, которые там находятся или не находятся, но применяется их информация, сводилась. "Так быстрее будут пересекать границу товары и люди. Что касается искусственного интеллекта, кроме использования в обработке баз данных, мы уже применяем и планируем применять еще в различных направлениях", - заявил председатель ГТК.
Также он привел один пример. Когда контролируется автомобиль, он сканируется, и картинка, которую увидел оператор сканограммы, изучается с документами о товаре, а искусственный интеллект ее сравнивает с предыдущими поездками этой машины, с машинами, похожими по структуре. "ИИ подсказывает, что изменилось, возможно, что-то не так и надо дополнительно посмотреть. Уже без искусственного интеллекта невозможно", - резюмировал Владимир Орловский.