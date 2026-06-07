Зеленые "оккупанты" - как в Беларуси борются с борщевиком Сосновского и золотарником канадским

Инвазивные растения - это реальная опасность не только для экосистемы, но и для здоровья человека. Когда-то их внедряли в сельское хозяйство с благими целями, но сегодня ученые и аграрии называют их биологической миной.

Эти захватчики быстро оккупируют поля, луга и частные подворья. Теперь просто наблюдать за их ростом не получится. За нежелание уничтожать сорняки владельцев участков ждут штрафы. Почему эти растения стали настоящим бедствием, где они распространяются активнее всего и какова цена беспечности?

Борщевик Сосновского - зеленый "оккупант" белорусских земель. Сок этой опасной заросли содержит ядовитые вещества, которые при солнечном свете вызывают сильнейшие ожоги на коже.

Его можно встретить повсюду, на полях и вдоль обочин виднеются белые красивые цветы. На самом деле эта красота обманчива и лишь пускает пыль в глаза. Высота этого сорняка достигает до 4 метров (он значительно превышает рост человека).

борщевик Сосновского news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a5a787b-adc8-4243-b80d-2496f3e29d79/conversions/d5441446-12ef-4dc3-815e-835f96081ed4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a5a787b-adc8-4243-b80d-2496f3e29d79/conversions/d5441446-12ef-4dc3-815e-835f96081ed4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a5a787b-adc8-4243-b80d-2496f3e29d79/conversions/d5441446-12ef-4dc3-815e-835f96081ed4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a5a787b-adc8-4243-b80d-2496f3e29d79/conversions/d5441446-12ef-4dc3-815e-835f96081ed4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он неприхотливый, быстро размножается, не боится заморозков и за ним не надо ухаживать - идеальные параметры для кормовой культуры. Его специально разводили в середине прошлого века на корм скоту. Однако со временем это оказалось зеленой бомбой замедленного действия.

Еще один зеленый враг - золотарник канадский. Попал он к нам из Европы и являлся украшением городских клумб и дачных участков. Но как оказалось после, от него больше вреда, чем пользы.

Станислав Бакей, научный сотрудник лаборатории Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

"Золотарники для человека особой угрозы не представляют. Есть данные, что они как аллерген выступают, но достаточно слабый. Надо, чтобы его, во-первых, распространили. А инвазивный вид очень агрессивен и вытесняет нашу аборигенную флору. Еще проблема с ними в том, что они почти не участвуют в кормовых связях с другими видами организмов. Поэтому получается очень бедный фитоциноз, в котором только эти виды растут, никто снаружи в него прийти толком не может, нашим видам там нечем особо покормиться".

Геннадий Сирож, житель агрогородка Радошковичи:

"Был большой кусок золотарника, с которым поборолись тем, что вовремя выкосили. Дальше будем следить за этим участком. Потому что, скорее всего, здесь мягкое солнце вечернее, здесь хорошо он будет расти, влаги много в земле, поэтому здесь будем постоянно косить. Иначе просто будут постоянные заросли, постоянно будет зарастать".

скошенное поле борщевика news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5effca15-34c7-4f5c-8ff2-24a6b068aab8/conversions/80f004b0-67cb-4b51-ac7f-36927d5de41a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5effca15-34c7-4f5c-8ff2-24a6b068aab8/conversions/80f004b0-67cb-4b51-ac7f-36927d5de41a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5effca15-34c7-4f5c-8ff2-24a6b068aab8/conversions/80f004b0-67cb-4b51-ac7f-36927d5de41a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5effca15-34c7-4f5c-8ff2-24a6b068aab8/conversions/80f004b0-67cb-4b51-ac7f-36927d5de41a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это поле - пример того, насколько быстро распространяется этот сорняк. Чтобы он не увеличил свои жилые площади, жители агрогородка успевают выкашивать его еще до появления цветков. Не забывают и про свои участки, где тоже необходимо убирать этого зеленого вредителя.

Геннадий Сирож, житель агрогородка Радошковичи:

"Раз в неделю в любом случае приходится это все косить, потому что если запустить, то это все будет потом в таких масштабах, что справляться станет сложнее. Кто-то вообще выкапывает, выкорчевывает, кто-то борется даже с корневой системой, чтобы не дать распространяться".

Наталья Царенко, жительница деревни Веселово:

"У меня был золотарник. Но на тот момент он не считался каким-то страшным сорняком. Это был как цветок. Потом начали поговаривать, что это сорняк, и начали все убирать".

Ведь один куст такой инвазии способен дать до 100 тыс. семян за сезон. А это большая проблема для зеленых территорий. У Натальи Царенко свая овощная сокровищница: свекла, морковь, картофель, помидоры, огурцы. Чтобы был всегда хороший урожай, не только ухаживает за ним, но и защищает его от инвазивных растений, не давая им захватить грядки.

Наталья Царенко, жительница деревни Веселово:

"Все выкапывали. Буквально надо было все перерыть, весь этот дерн. Где-нибудь появляется, сразу убираем. Т. е. отравой я здесь не пользуюсь у себя. Я пользуюсь лопатой".

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Ведет борьбу с зелеными оккупантами и Людмила Тупик. У нее большой огород картофеля, тут нужен глаз да глаз, чтобы на грядках вырос настоящий урожай второго хлеба, а не заросли сорняков.

Людмила Тупик, жительница деревни Веселово:

"Золотарник канадский – это стало проблемой. Когда я приехала сюда, это были считаные кустики. Их срезали, ставили в вазу, казалось, красивый цветок. Но со временем мы наблюдаем, что золотарник захватывает новые территории. Распространяется ветром, птицы разносят. Хорошее растение он вытесняет. Его надо вовремя скосить, вовремя выкопать, не дать, чтобы созрели семена, потому что разнесутся ветром на большие расстояния. Это, конечно, вред".

Убирать свой участок от инвазий - обязанность каждого владельца. Ведь если забросить, то порастет травой повсюду, только не обычной, а опасной.

Просто махнуть рукой не получится. Игнорирование проблемы себе дороже. С 19 июня в Беларуси вступает в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях, которые коснутся в том числе владельцев дач, частных домов и земельных участков.

Алексей Шваков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Предусматривается введение административной ответственности за непринятие мер по распространению на земельных участках растений, представляющих опасность для людей, животных и в целом для растительного мира. За непринятие мер по борьбе с данными растениями будут предусматриваться штрафы в размере до 10 базовых величин".

В Беларуси есть государственный кадастр растительного мира, куда внесены разные виды растений. 7 видов относят к инвазивным. С ними ведется активно борьба. В нашей стране данной деятельностью начали заниматься 16 лет назад.