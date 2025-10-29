Бояшов: Тезисы Президента Беларуси вызвали широкий резонанс среди экспертов

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в своем выступлении на III Минской международной конференции по по евразийской безопасности четко обозначил самые острые проблемы современности. Его речь рассматривается экспертами как маркер белорусской внешней политики и международных процессов в целом. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

"Основной элемент конференции - это выступление главы государства. Международные эксперты смотрят на выступление и стараются увидеть в нем маркеры для других международных, региональных, глобальных процессов: урегулирования в Украине, переговоров в целом между Востоком и Западом, перспективы роста экономик", - отметил Анатолий Бояшов.