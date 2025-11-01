Бренд с природным лечебным потенциалом: почему иностранцы выбирают белорусские санатории

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 31 октября Витебскую область, ориентировал развивать востребованные санаторно-курортные услуги, вкладывая деньги и учитывая спрос. Какие услуги сегодня особенно популярны у отдыхающих, рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Традиционно брендом белорусских санаториев является медицинская составляющая. Люди к нам едут, как иностранцы, так и белорусы, чтобы получить услуги, которых нигде больше не найти, - именно с использованием природного потенциала страны. Это то, о чем говорил Президент", - отметил Геннадий Болбатовский.

По его словам, сегодня на территории белорусских здравниц функционируют более 90 скважин с минеральной водой. Каждая по-своему уникальна по химическому суставу и лечебному эффекту. Потенциал у страны большой: есть перечень месторождений минеральных вод и лечебной грязи, которые можно было бы использовать для строительства лечебно-оздоровительных комплексов.

Россияне очень любят белорусские здравницы. В 2025 году отмечается повышенный спрос на путевки, что немного провоцирует и цену.

"В новогодний период спрос растет. Стоит учесть, что сейчас санатории посещают не только россияне, но и граждане более чем 60 стран. Поэтому мы отмечаем не только стабильную работу комплекса, но и динамичное развитие", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Ежегодно объемы оказания услуг растут более чем на 20 %. Экспорт туристических услуг в последние годы превышает 25 %, в 2024 году рост составил 29 %.