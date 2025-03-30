Британия и Франция обсуждают введение сил в Украину - амбициозные планы выглядят сомнительно

Главы генеральных штабов Британии и Франции обсудили вопросы размещения сил в Украине. Встреча прошла в Киеве с участием начальника местного Генштаба. Дискуссия касалась структуры, численности и состава иностранного контингента.



Обсуждение будет продолжено в четверг, 10 апреля, на встречах британского министра обороны с коллегами из стран, входящих в так называемую коалицию желающих, которая, как обещает Лондон, объединит 30 стран.

Амбициозные планы Британии, впрочем, выглядят сомнительно после заявления генсека НАТО об отставании альянса от России по военному производству. Страны Североатлантического альянса за год изготавливают столько же боеприпасов, сколько Россия выпускает всего за три месяца, сообщил Марк Рютте.