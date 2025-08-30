БСЖ собрал гуманитарную помощь к 1 сентября для детей Донбасса и Курской области

Белорусский союз женщин собрал гуманитарную помощь для детей Донбасса и Курской области. В нее вошли канцелярские товары, школьные принадлежности и не только.



Необходимые вещи переданы представителям фонда Алексея Талая, который поддерживает инвалидов, детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей в Беларуси и России.

"У нас уже стала традиционной акция передачи помощи жителям Донбасса и Курской области в рамках акции "Соберем портфель вместе". Мы не делим деток на чужих и своих - все дети наши, и мы хотим помочь каждому ребенку", - рассказала председатель правления Гродненского городского совета женщин БСЖ Ирина Луканская.

"В скором времени это все будет передано в регионы, пострадавшие от военных действий. Впереди 1 сентября. Также была передана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и средств личной гигиены", - отметила представитель Благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гродненской области Дина Хартманн.