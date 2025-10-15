3.71 BYN
Была на краю расстрельной ямы: как удалось выжить жене политрука Анне Чекалиной
Супруги Анна и Василий Чекалины проживали на Северном острове Брестской крепости. Василий был политруком 125-го стрелкового полка. Муж Анны находился на строительстве укрепрайона, сама женщина была беременной и находилась дома с маленькой дочкой Ангелиной.
"Когда начался артобстрел, она схватила свою дочь, выбежала из дома через Северные ворота и оказалась за пределами крепости, вошла в первый попавшийся дом на улице Каштановой, которая находилась рядом с крепостью, постучалась в него - и ей открыли двери", - рассказала научный сотрудник Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Анна Лосенкова.
Но на третий день войны нацисты пришли за Анной - кто-то из местных жителей выдал, что в одном из домов скрывается жена политрука из Брестской крепости. Беременная женщина с трехлетней дочкой на руках оказалась на краю расстрельной ямы. Раздались выстрелы. Вниз упали двое мужчин, которые еще несколько минут назад стояли возле Анны. Местная жительница, рискуя собственной жизнью, подлетела к молодой женщине и вырвала из рук девочку. Так Ангелина была спасена. Каким-то чудом нацисты не тронули девочку. Анну же ударили по голове прикладом, и она упала в яму. Местные жители, понимая, что, скорее всего, беременная женщина жива, ночью ее спасли и выходили.
Анна Егоровна понимала, что в каком бы доме она ни оказалась, она несла большую опасность тем, кто ее укрывает, ведь является женой политрука. И она решается уехать в сельскую местность, где ее приютил Николай Шевчук, который жил на хуторе. На третий день пребывания там она родила сына и назвала его в честь мужа Василием, а чуть позже вместе с детьми уехала в Франополь, где их приютила одна семья.
Там Анна наладила связь с подпольщиками и партизанами, которые помогли молодой женщине вернуться в Брест, ведь в городе легче затеряться. Она устроилась работать в амбулаторию, добывала медикаменты для партизан, а бинты вплетала в косы и таким образом выносила их. Но за ней началась слежка, и уехать Анна не успела - ее схватили гестаповцы. "В своих воспоминаниях она очень сухо писала, что были допросы, побои, но своих она не сдала, не назвала ни одной фамилии ни партизана, ни подпольщика, которым помогала", - отметила Анна Лосенкова.
Партизаны каким-то образом подкупили тюремную охрану, и Анна сумела сбежать. Она оказалась в партизанском отряде, но понимала, что детям с ней крайне опасно. Партизаны привезли ее детей на хутор к Николаю Шевчуку - человеку, который уже спасал Анну с детьми летом 1941 года.
"В ночное время кто-то постучался в дом. Конечно, вся его семья переполошилась, но он все-таки открыл дверь и на пороге увидел незнакомого мужчину, рядом с которым стояли двое детей - девочка лет пяти и мальчик двух лет. Николай присмотрелся и узнал, чьи это дети и не отказал, хотя осознавал, что это большой риск для него, его жены, детей, потому что мальчик и девочка - дети политрука и партизанки", - рассказала научный сотрудник Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Оказалось, что Ангелину удочерил офицер из Подмосковья. Женщина стала разыскивать его знакомых. Удалось узнать, что мужчину перевели на службу в Сибирь, куда и отправилась Анна. На это все ушел еще один год, но через 15 лет Ангелина нашлась, и сестра с братом, разлученные в детстве, встретились уже в подростковом возрасте.
Как жены красноармейцев переживали ад первых дней войны в огне Брестской крепости. Как спасали раненых и отбивали атаки врага. Об этом и не только смотрите во 2-й части трилогии "Судьбы женщин Брестской крепости".
