Была на краю расстрельной ямы: как удалось выжить жене политрука Анне Чекалиной

Супруги Анна и Василий Чекалины проживали на Северном острове Брестской крепости. Василий был политруком 125-го стрелкового полка. Муж Анны находился на строительстве укрепрайона, сама женщина была беременной и находилась дома с маленькой дочкой Ангелиной.

Анна и Василий Чекалины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1850838f-3c28-423c-9cc6-1bdc634be8f1/conversions/7a85e873-d550-4dfe-b89e-a6932357c544-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1850838f-3c28-423c-9cc6-1bdc634be8f1/conversions/7a85e873-d550-4dfe-b89e-a6932357c544-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1850838f-3c28-423c-9cc6-1bdc634be8f1/conversions/7a85e873-d550-4dfe-b89e-a6932357c544-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1850838f-3c28-423c-9cc6-1bdc634be8f1/conversions/7a85e873-d550-4dfe-b89e-a6932357c544-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна и Василий Чекалины

"Когда начался артобстрел, она схватила свою дочь, выбежала из дома через Северные ворота и оказалась за пределами крепости, вошла в первый попавшийся дом на улице Каштановой, которая находилась рядом с крепостью, постучалась в него - и ей открыли двери", - рассказала научный сотрудник Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Анна Лосенкова.

Но на третий день войны нацисты пришли за Анной - кто-то из местных жителей выдал, что в одном из домов скрывается жена политрука из Брестской крепости. Беременная женщина с трехлетней дочкой на руках оказалась на краю расстрельной ямы. Раздались выстрелы. Вниз упали двое мужчин, которые еще несколько минут назад стояли возле Анны. Местная жительница, рискуя собственной жизнью, подлетела к молодой женщине и вырвала из рук девочку. Так Ангелина была спасена. Каким-то чудом нацисты не тронули девочку. Анну же ударили по голове прикладом, и она упала в яму. Местные жители, понимая, что, скорее всего, беременная женщина жива, ночью ее спасли и выходили.

нацисты расстреливают людей в годы Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce2ab32-ffbe-4410-b6c3-664bc6e362f9/conversions/cf0b7438-f2cd-4098-b8e1-d33aa5026ccd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce2ab32-ffbe-4410-b6c3-664bc6e362f9/conversions/cf0b7438-f2cd-4098-b8e1-d33aa5026ccd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce2ab32-ffbe-4410-b6c3-664bc6e362f9/conversions/cf0b7438-f2cd-4098-b8e1-d33aa5026ccd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce2ab32-ffbe-4410-b6c3-664bc6e362f9/conversions/cf0b7438-f2cd-4098-b8e1-d33aa5026ccd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Егоровна понимала, что в каком бы доме она ни оказалась, она несла большую опасность тем, кто ее укрывает, ведь является женой политрука. И она решается уехать в сельскую местность, где ее приютил Николай Шевчук, который жил на хуторе. На третий день пребывания там она родила сына и назвала его в честь мужа Василием, а чуть позже вместе с детьми уехала в Франополь, где их приютила одна семья.

Там Анна наладила связь с подпольщиками и партизанами, которые помогли молодой женщине вернуться в Брест, ведь в городе легче затеряться. Она устроилась работать в амбулаторию, добывала медикаменты для партизан, а бинты вплетала в косы и таким образом выносила их. Но за ней началась слежка, и уехать Анна не успела - ее схватили гестаповцы. "В своих воспоминаниях она очень сухо писала, что были допросы, побои, но своих она не сдала, не назвала ни одной фамилии ни партизана, ни подпольщика, которым помогала", - отметила Анна Лосенкова.

Анна Лосенкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e804990-30d3-437a-bfac-d9e3f0c1990c/conversions/17d37eeb-97ba-4a7f-9450-b80f67729fe2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e804990-30d3-437a-bfac-d9e3f0c1990c/conversions/17d37eeb-97ba-4a7f-9450-b80f67729fe2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e804990-30d3-437a-bfac-d9e3f0c1990c/conversions/17d37eeb-97ba-4a7f-9450-b80f67729fe2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e804990-30d3-437a-bfac-d9e3f0c1990c/conversions/17d37eeb-97ba-4a7f-9450-b80f67729fe2-xl-___webp_1920.webp 1920w Анна Лосенкова

Партизаны каким-то образом подкупили тюремную охрану, и Анна сумела сбежать. Она оказалась в партизанском отряде, но понимала, что детям с ней крайне опасно. Партизаны привезли ее детей на хутор к Николаю Шевчуку - человеку, который уже спасал Анну с детьми летом 1941 года.

"В ночное время кто-то постучался в дом. Конечно, вся его семья переполошилась, но он все-таки открыл дверь и на пороге увидел незнакомого мужчину, рядом с которым стояли двое детей - девочка лет пяти и мальчик двух лет. Николай присмотрелся и узнал, чьи это дети и не отказал, хотя осознавал, что это большой риск для него, его жены, детей, потому что мальчик и девочка - дети политрука и партизанки", - рассказала научный сотрудник Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Анна была уверена, что расстается с детьми на короткий срок, максимум месяца на два, но начались карательные акции нацистов, и до освобождения Бреста детей она так и не увидела. Не увидела и после. Поиски дочери и сына затянулись на десятилетия. Когда Сергей Смирнов начал заниматься изучением темы обороны крепости, она написала ему письмо с просьбой помочь ей отыскать потерявшихся детей. Однако только в 1957 году в городе Дрогобыч в одном из детских домов она нашла своего сына Василия, но дочери там не было. Анна начала искать дочь.

Оказалось, что Ангелину удочерил офицер из Подмосковья. Женщина стала разыскивать его знакомых. Удалось узнать, что мужчину перевели на службу в Сибирь, куда и отправилась Анна. На это все ушел еще один год, но через 15 лет Ангелина нашлась, и сестра с братом, разлученные в детстве, встретились уже в подростковом возрасте.

Как жены красноармейцев переживали ад первых дней войны в огне Брестской крепости. Как спасали раненых и отбивали атаки врага. Об этом и не только смотрите во 2-й части трилогии "Судьбы женщин Брестской крепости".