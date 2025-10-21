3.68 BYN
Быть готовыми к любому развитию ситуации: в Борисовском районе прошли учения гражданской обороны
В Беларуси ведется работа по созданию единой системы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. "Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. А это достигается только тренировками в условиях, максимально приближенных к реальным".
Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время учения сил и средств гражданской обороны. Оно прошло на полигоне МЧС в Борисовском районе. Службы различных ведомств продемонстрировали полную готовность реагировать на кризисные ситуации в условиях военного времени.
Давайте на минуту попробуем представить - в городе коллапс. Электричества нет, связи нет, движение тоже встало. Рядом даже, возможно, слышны какие-то взрывы. Нет отопления, еще и холодно. Невозможно достать еду, воду, медикаменты. Звучит, как будто какой-то страшный сценарий, особенно для гражданских людей.
Конечно, о таком не хочется задумываться. Оттого, наверное, и непонятно, как вообще в таких случаях действовать. Ну а для этого в стране существуют службы гражданской обороны. У них есть четкий алгоритм, как действовать в таких ситуациях. И для этого они проводят периодические учения, собственно, что и происходило на полигоне МЧС под Борисовом.
Около 280 специалистов и 130 единиц техники. Таков масштаб учения. Работа организована поочередно на 16 площадках. Здесь работают службы гражданской обороны разных ведомств, всего их 12. Отрабатываются разные ситуации.
Один из самых критичных сценариев - диверсия, повлекшая отключение насосной станции и проблемы с отоплением и электричеством.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Составной частью обороны нашего государства является план развертывания гражданской обороны. Это защита нашего населения, защита экономической инфраструктуры, жизнедеятельности населения. И не учитывать это при современных вооруженных конфликтах мы просто не имеем права. Нас на это нацеливает глава государства. Мы здесь продемонстрировали и элементы укрытия, которые могут быть оперативно развернуты и поставлены в населенных пунктах нашей страны для обеспечения безопасности людей. Мы здесь показали элементы, нападения на энергетическую инфраструктуру и защиты наших подразделений от БПЛА".
Кроме всего прочего, отрабатывали вопросы передачи сведений. Корреспондент "Первого информационного" Владимир Королев рассказывал, как передавать информацию с места событий.
"В общем-то, когда все рушится, мы показываем. Все, что рушится, это наша работа. Благодаря чему? Передающей и принимающей стороной. Можем пользоваться как небольшими такими рюкзачками", - пояснил журналист.
Сегодняшнее мероприятие, можно сказать, подводит черту под чередой подобных тренировок, которые проводились в разных регионах страны. Каждая из них имела свою специфику, особенность. Отрабатывали какие-то отдельные нюансы. Но сегодня это все они обобщили и показали, продемонстрировали, в том числе журналистам и почетным гостям.
Также за ходом учения следили представители так называемого посреднического аппарата. Это самые опытные специалисты спасательного ведомства, которые занимаются вопросами гражданской обороны. Им предстоит проанализировать все учения, все мероприятия, которые прошли.
Для того чтобы оценить, насколько слаженно было взаимодействие между различными ведомствами и структурами, также они принесут предложения по совершенствованию подходов к реагированию на различного рода чрезвычайные ситуации. Такие мероприятия продолжатся и в следующем году, но уже с новыми поправками в законе. Они уже готовятся.