Быть готовыми к любому развитию ситуации: в Борисовском районе прошли учения гражданской обороны

В Беларуси ведется работа по созданию единой системы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. "Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. А это достигается только тренировками в условиях, максимально приближенных к реальным".

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время учения сил и средств гражданской обороны. Оно прошло на полигоне МЧС в Борисовском районе. Службы различных ведомств продемонстрировали полную готовность реагировать на кризисные ситуации в условиях военного времени.

Давайте на минуту попробуем представить - в городе коллапс. Электричества нет, связи нет, движение тоже встало. Рядом даже, возможно, слышны какие-то взрывы. Нет отопления, еще и холодно. Невозможно достать еду, воду, медикаменты. Звучит, как будто какой-то страшный сценарий, особенно для гражданских людей.



Конечно, о таком не хочется задумываться. Оттого, наверное, и непонятно, как вообще в таких случаях действовать. Ну а для этого в стране существуют службы гражданской обороны. У них есть четкий алгоритм, как действовать в таких ситуациях. И для этого они проводят периодические учения, собственно, что и происходило на полигоне МЧС под Борисовом.

Около 280 специалистов и 130 единиц техники. Таков масштаб учения. Работа организована поочередно на 16 площадках. Здесь работают службы гражданской обороны разных ведомств, всего их 12. Отрабатываются разные ситуации.

Один из самых критичных сценариев - диверсия, повлекшая отключение насосной станции и проблемы с отоплением и электричеством.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6323a70d-384f-4dfa-8d63-6b3a8b902823/conversions/af3abab0-30f4-4afe-8a6a-c84eeffa5e54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6323a70d-384f-4dfa-8d63-6b3a8b902823/conversions/af3abab0-30f4-4afe-8a6a-c84eeffa5e54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6323a70d-384f-4dfa-8d63-6b3a8b902823/conversions/af3abab0-30f4-4afe-8a6a-c84eeffa5e54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6323a70d-384f-4dfa-8d63-6b3a8b902823/conversions/af3abab0-30f4-4afe-8a6a-c84eeffa5e54-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Составной частью обороны нашего государства является план развертывания гражданской обороны. Это защита нашего населения, защита экономической инфраструктуры, жизнедеятельности населения. И не учитывать это при современных вооруженных конфликтах мы просто не имеем права. Нас на это нацеливает глава государства. Мы здесь продемонстрировали и элементы укрытия, которые могут быть оперативно развернуты и поставлены в населенных пунктах нашей страны для обеспечения безопасности людей. Мы здесь показали элементы, нападения на энергетическую инфраструктуру и защиты наших подразделений от БПЛА".

Кроме всего прочего, отрабатывали вопросы передачи сведений. Корреспондент "Первого информационного" Владимир Королев рассказывал, как передавать информацию с места событий.

Корреспондент "Первого информационного" Владимир Королев рассказывал, как передавать информацию с места событий

"В общем-то, когда все рушится, мы показываем. Все, что рушится, это наша работа. Благодаря чему? Передающей и принимающей стороной. Можем пользоваться как небольшими такими рюкзачками", - пояснил журналист.

Сегодняшнее мероприятие, можно сказать, подводит черту под чередой подобных тренировок, которые проводились в разных регионах страны. Каждая из них имела свою специфику, особенность. Отрабатывали какие-то отдельные нюансы. Но сегодня это все они обобщили и показали, продемонстрировали, в том числе журналистам и почетным гостям.