Чашники, Кричев и Белоозерск чествуют хлеборобов на празднике "Дожинки"

4 октября "Дожинки" аграрии отмечают одновременно в трех регионах. Хлеборобов Витебской области объединил город Чашники, аграрии Могилевской собрались на торжества в Кричеве, а Брестской - в Белоозерске.

Эмоциональным и торжественным получился этот день для работников сферы АПК. Труд каждого, кто добился высоких результатов, не остался незамеченным. Заслуженные слова благодарности сегодня звучали в трех регионах страны.

По традиции торжественное шествие главных героев праздника дает старт мероприятиям. В колонне те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, делегации со всех уголков области.

В этом году 8 районов Брестчины стали 100-тысячниками, среди них впервые Ивановский и Дрогичинский. Общий каравай региона - свыше 1 млн 700 тыс. тонн зерна вместе с рапсом. Среди героев жатвы Вячеслав Трус из хозяйства "Крошин". На его счету 8 тыс. 876 тонн - это рекорд по перевозке зерна.

Вячеслав Трус, водитель ОАО "Крошин":

"В том году я перевез 7,5 тыс. тонн, в этом году почти 9 тыс. тонн. Получили очень достойный результат в этом. Я думаю, что в следующем году и в последующем будем стремиться либо держать эту планку, либо улучшать".

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области:

"Вместе с брестчанами, вместе с жителями Белоозерска порадовался за то, что сделано в этом городе благодаря такому празднику. Это наша новая традиция, которая введена Президентом уже в период нашей новейшей истории".

Подарки Белоозерску

Не только аграрии сегодня получили заслуженные награды. Жители Белоозерска тоже получили подарки к "Дожинкам". Бассейн оздоровительного центра "Энергия" соответствует всем современным стандартам, включая безбарьерную среду. А еще в городском парке установили памятник белорусской креветке. Она обитает в местном озере уже 40 лет.

Памятник креветке в Белоозерске

К празднику обновили около сотни объектов

В республиканский каравай 2025 - золотой миллион от Витебской области. Праздник хлеборобов сегодня принимают и Чашники. Райцентр встретил своих гостей обновленным. Преобразились социальные объекты.

Открытие консервного завода

Более 40 человек получили рабочие места на консервном заводе. Новое предприятие открылось в Чашникском районе и ориентировано на переработку пресноводной и морской рыбы, а также морепродуктов. В перспективе количество рабочих мест планируют увеличить.

Анатолий Коростин, директор ООО "Лукомльский консервный завод":

"Мы готовим предоставить на рынок Республики Беларусь новый продукт, которому аналогов нет на белорусском рынке. Предприятие новое, многофункциональное, коллектив подобран, люди все местные, все настроены, заряжены. Поэтому постараемся обеспечить наших потребителей качественным продуктом".

Золотой миллион Витебской области

За нелегкий труд благодарность и заслуженные награды. В регионе в лидерах 2 района 100-тысячника - Витебский и Оршанский.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Собирать миллион на Витебщине становится доброй традицией. Не останавливаться, а идти вперед к еще большим результатам, потому что в этом году много таких знаковых фишечек каждый для себя завоевал, маленьких побед, их огромное количество, которые сложились в этот героический миллион".

Презентация достижений районов Витебской области

И настоящий праздник: колоритные подворья, презентация традиций и культуры. Главное место занял 5-ярусный каравай-миллионник Витебской области.

Татьяна Коваленко, главный технолог ОАО "Витебскхлебпром":

"В центре нашей площадки стоит каравай-миллионник. Это самый большой каравай. Он состоит из пяти ярусов, вес около 100 кг".

Подарки к празднику

Программа фестиваля в Кричеве стартовала с вручения подарков. Открылась новая поликлиника, которая станет межрайонным центром по оказанию скорой медицинской помощи. Здесь теперь работает детская поликлиника, кабинет МРТ, а еще ангиограф.

Медработник

"Мы очень довольны, мы очень долго ждали этого события. Это позволит оказывать медицинскую помощь более эффективно, быстро", - сказала медик.

Полторы сотни хлеборобов Могилевской области принимали поздравления за победы в разных номинация в обновленном центре культуры. Новый свет, звук, медиооформление сцены и зала - все для тех, кто работал в полях и на животноводческих комплексах, зернотоках, водителей и комбайнеров.

Евгений Носарев, водитель ОАО "ПМК-85 Водстрой" Быховского района:

"Десятая уборочная для меня. С детства на комбайнах. В этом году поставил маленький для себя рекорд - намолотил больше 2 тыс. т зерна".