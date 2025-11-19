3.68 BYN
"Человечеству свойственно отрицать предыдущее": Юлия Меньшова высказалась о будущем телевидения
Интернет уже давно вырвался вперед телевидения. Можно ли считать, что эпоха телевидения уходит, рассказала в "Актуальном интервью" телеведущая, блогер, актриса Юлия Меньшова.
На вопрос о том, уйдет ли телевидение, актриса ответила: "Никогда нельзя этого предсказать. Раньше считали, что театр погибнет, часто говорили, что театру конец. Кино началось, зачем нужен будет театр, немое кино будем ходить смотреть. Ничего не погибло, все продолжается, и театр, и кино. И когда кино стало звуковым, тоже все говорили: "зачем, фу, какая гадость".
Человечеству свойственно отрицать предыдущее.
Телевидение ведь дает такой эффект прекрасный, как и давало кино в кинотеатре, - это совместный просмотр, - отметила телеведущая. - Телевидение же обладает какими-то ресурсами, техническими мощностями, чтобы делать крупные шоу. Может быть, и этого люди захотят. Очень даже возможно, что телевидение еще воспрянет, и все будет хорошо".