"Человечеству свойственно отрицать предыдущее": Юлия Меньшова высказалась о будущем телевидения

Интернет уже давно вырвался вперед телевидения. Можно ли считать, что эпоха телевидения уходит, рассказала в "Актуальном интервью" телеведущая, блогер, актриса Юлия Меньшова.

На вопрос о том, уйдет ли телевидение, актриса ответила: "Никогда нельзя этого предсказать. Раньше считали, что театр погибнет, часто говорили, что театру конец. Кино началось, зачем нужен будет театр, немое кино будем ходить смотреть. Ничего не погибло, все продолжается, и театр, и кино. И когда кино стало звуковым, тоже все говорили: "зачем, фу, какая гадость".

Человечеству свойственно отрицать предыдущее. Юлия Меньшова