Юлия Меньшова назвала признак состоявшегося человека

В социальных сетях часто можно увидеть неприлично богатую жизнь. Но покупка чего-то дорогого не делает человека состоявшимся. А что все-таки делает его таковым, рассказала в "Актуальном интервью" телеведущая, блогер, актриса Юлия Меньшова.

"Для меня состоявшийся человек - это тот человек, который имеет свою точку зрения. Для меня это и есть признак состоятельности, когда ты уважаешь себя, когда ты высказываешь свою точку зрения, потому что ты доверяешь своему внутреннему голосу, ты имеешь достаточно опыта, которому ты тоже доверяешь", - подчеркнула актриса.

Ты сбалансирован. Ты не задираешь нос, не самоуничижаешься, ты равен себе. Для меня это и есть момент состоятельности. Юлия Меньшова

Она заметила, что ученые, например, никогда много не зарабатывали, но среди них есть немало тех, кто совершил открытие или повлиял на развитие научной области. "Несправедливость жизни заключается в том, что на виду оказываются только медиа-персоны, а особенно сегодня. Потому что сегодня культ медиа из-за соцсетей. Каждый хочет стать медиа-звездой, а не для космоса что-то сделать или для сельского хозяйства что-то открыть, хотя это очень важно. Но там ты и звездой не станешь, не будешь зарабатывать большие деньги", - обозначила она.