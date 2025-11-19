3.68 BYN
Юлия Меньшова назвала признак состоявшегося человека
В социальных сетях часто можно увидеть неприлично богатую жизнь. Но покупка чего-то дорогого не делает человека состоявшимся. А что все-таки делает его таковым, рассказала в "Актуальном интервью" телеведущая, блогер, актриса Юлия Меньшова.
"Для меня состоявшийся человек - это тот человек, который имеет свою точку зрения. Для меня это и есть признак состоятельности, когда ты уважаешь себя, когда ты высказываешь свою точку зрения, потому что ты доверяешь своему внутреннему голосу, ты имеешь достаточно опыта, которому ты тоже доверяешь", - подчеркнула актриса.
Ты сбалансирован. Ты не задираешь нос, не самоуничижаешься, ты равен себе. Для меня это и есть момент состоятельности.
Она заметила, что ученые, например, никогда много не зарабатывали, но среди них есть немало тех, кто совершил открытие или повлиял на развитие научной области. "Несправедливость жизни заключается в том, что на виду оказываются только медиа-персоны, а особенно сегодня. Потому что сегодня культ медиа из-за соцсетей. Каждый хочет стать медиа-звездой, а не для космоса что-то сделать или для сельского хозяйства что-то открыть, хотя это очень важно. Но там ты и звездой не станешь, не будешь зарабатывать большие деньги", - обозначила она.
Вот так, по мнению телеведущей чаще выглядит сегодня эквивалент "состоятельности": "Ты так много значишь для окружающих тебя людей, тебе платят деньги за твою медийность, а ты эти деньги можешь обменять на какие-то знаки состоятельности".