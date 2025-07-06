Что категорически запрещено делать при укусе змеи

В Беларуси участились случаи встреч людей со змеями: чешуйчатые заползали на дачные участки и даже в квартиры белорусов. В основном это были безобидные ужи, но встречались и гадюки, которые являются ядовитыми.

Напоминаем, как выглядит обычный уж. Окраска и рисунок очень изменчивы. Встречаются черные, темно-серые, буровато-коричневые и даже зеленоватые. Но если на голове у змеи увидите два желтых или оранжевых пятна - это уж.

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Как себя вести, чтобы не натолкнуться на змею и что делать, если встреча все-таки произошла и рептилия вас все-таки укусила, рассказал сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН по биоресурсам кандидат биологических наук Сергей Дробенков.

При встрече со змеей необходимо соблюдать определенные правила. Если змея полагает, что осталась незамеченной, она будет лежать неподвижно, и вы сможете просто пройти мимо. Бывают случаи, когда змея не реагирует на человека, находясь даже в 5-10 см от его ноги. Но если змея посчитает, что ее заметили и ей угрожает опасность, то она начинает предупреждать о своем присутствии шипением и частым постукиванием кончиком хвоста, принимает S-образную форму.

Правила безопасности в лесу: внимательность, высокие сапоги.

Встреч со змеями лучше избегать. Гуляя по лесу, нужно быть предельно внимательными. Заранее осматривайте место, где собираетесь установить палатку или разбить лагерь. Змеи обладают маскирующей окраской, поэтому хорошо сливаются с окружающей природой.

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Для походов в лес или на болото обязательно надевайте сапоги. Голенище должно быть высотой не менее 40 см. Ядовитые зубы у гадюки небольшие, до 4-5 мм, и резину они не прокусывают.

По статистике, больше всего укусов приходится на босые ноги Сергей Дробенков

Гадюка ползает по земле и на кусты или деревья она не забирается. Перед атакой собирается в комок и выбрасывает голову на 30-40 см в сторону жертвы.

Кстати, укусить может не только гадюка, но и неядовитая медянка. На месте поражения остаются 1-2 кровоточащие ранки. Для человека они не опасны.

Первая помощь

Что делать, если укусила гадюка?

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Первое правило - как можно быстрее обратиться к врачу

Особенно если пострадал пожилой человек, беременная женщина или ребенок. На месте укуса остаются две точки от ядовитых зубов, откуда сочится кровь.

Можно попытаться выдавить или отсосать яд из ранки. Сделать это нужно в первые 5-10 минут после укуса. Позже эти действия бесполезны.

Во-вторых, следует пить чистую воду или теплый чай - два и более литра

"Жидкость попадает в кровь, разбавляет ее, увеличивая объем, и концентрация яда уменьшается, - пояснил специалист. - К тому же обильное питье вызывает повышенное мочеотделение, что также способствует выведению токсинов".

ВАЖНО! Ни в коем случае не стоит принимать алкоголь, который только ухудшит состояние пострадавшего.

Третье важное правило - принять правильное положение

До момента оказания медицинской помощи нужно принять горизонтальное положение, например, лечь в тени, и как можно меньше двигаться. Чем больше движений, тем активнее кровообращение и быстрее яд разносится по телу.

"Нельзя накладывать жгут на пострадавшую конечность, - предупредил Сергей Дробенков. - Если остановить кровоток, то яд концентрируется в конечности и может вызвать некроз тканей и другие негативные последствия".

Фото: pixabay