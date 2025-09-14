3.63 BYN
Что могут посмотреть и посетить жители Узбекистана в Беларуси
Беларусь и Узбекистан - страны, которые знакомы друг другу, но как обстоят дела с туризмом? Может ли открыться по-новому Узбекистан для белорусов, а для узбеков - Беларусь? На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.
В Беларуси уже давно убедились, что туризм - многогранное направление. Раньше он воспринимался как отдых вдобавок с экскурсией, но на самом деле все гораздо шире.
"Сегодня Восток и все, что связано с его историей, вызывает огромный интерес. Когда ныряем в эту многовековую историю, то открывается очень много интересных вещей и моментов, которые интересны гражданам", - выразил мнение посол.
Он обратил внимание, что Ташкент - сегодня своеобразный хаб, и белорусский турист, приехав в Узбекистан, имеет возможность посмотреть регион Центральной Азии. А если включить еще и Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, то выходит уже более разнообразный туризм и с точки зрения истории, и с точки зрения природы.
"В Беларуси нет гор, поэтому белорусы с огромным удовольствием туда идут. Нет в Беларуси и пустынь, а в Узбекистане ее можно увидеть. Жители азиатской страны, наоборот, могут увидеть белорусские озера, леса, подышать прекрасным воздухом. Это, наверное, отмечают все, когда прилетают в аэропорт в Минск. А это очень дорогого стоит. Не надо исключать и медицинский, спортивный, образовательный и промышленный туризм", - отметил Александр Огородников.
В Беларуси, к слову, с удовольствием рассказывают и показывают производство продукции изнутри, дают возможность почувствовать дух, силу и жизнь любого предприятия, и это касается не только завода по сборке тяжелых карьерных самосвалов или создания конфет. Выбор у туриста может быть абсолютно любым. "Кстати, санатории. У меня такое ощущение, что Узбекистан для себя еще не открыл эту страницу и не почувствовал, насколько у нас это направление развито и может быть востребовано, это касается и спортивных мероприятий", - считает дипломат.
Беларусь открывают и с точки зрения истории, и ей действительно есть чем гордиться, ведь она - страна замков. Как уточнил Александр Огородников, в Республике Беларусь сегодня очень много делают для "возвращения" истории для белорусов, чтобы они научились путешествовать по родной стране, и чтобы показать и рассказать о ней туристу, в том числе и узбекскому.