"Чужих детей не бывает". Басков поздравил с Новым годом воспитанников Ивенецкого дома-интерната

"Чужих детей не бывает, я абсолютно точно поддерживаю эту фразу. Важно вообще нам помнить об этом не только в праздничные дни, но и в обычной жизни, - отметил Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Я, честно говоря, уже давно знаком с ребятами из Ивенецкого детского дома-интерната. А еще во времена, когда я работал в хоккейном клубе "Динамо ", мы давно подружились, они стали по-настоящему такими открытыми, искренними болельщиками наших хоккеистов. И мы видим, как они заряжают наших ребят особой какой-то энергетикой".