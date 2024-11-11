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"Чужих детей не бывает". Басков поздравил с Новым годом воспитанников Ивенецкого дома-интерната

Республиканская акция "Наши дети" продолжает окружать теплом и вниманием маленьких белорусов.

По инициативе сенатора Дмитрия Баскова руководство Федерации хоккея Беларуси и минского "Динамо" посетило и поздравило с Новым годом воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Гости вручили подарки детям, которые подготовили яркую концертную программу.

"Чужих детей не бывает, я абсолютно точно поддерживаю эту фразу. Важно вообще нам помнить об этом не только в праздничные дни, но и в обычной жизни, - отметил Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Я, честно говоря, уже давно знаком с ребятами из Ивенецкого детского дома-интерната. А еще во времена, когда я работал в хоккейном клубе "Динамо ", мы давно подружились, они стали по-настоящему такими открытыми, искренними болельщиками наших хоккеистов. И мы видим, как они заряжают наших ребят особой какой-то энергетикой".

Гости также ознакомились с условиями проживания, реабилитации и обучения воспитанников Ивенецкого дома-интерната.

Дмитрий БасковНаши детиблаготворительная акция

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