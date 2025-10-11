"Давай, мама, убежим!" - немецкий палач Шрат уничтожил Янополь вместе с его жителями в 1943-м

Могила жертв фашизма news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b943f315-3ef1-47ad-a60a-61ed73539227/conversions/3fe57344-4de7-4baf-b61e-ceb27188910c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b943f315-3ef1-47ad-a60a-61ed73539227/conversions/3fe57344-4de7-4baf-b61e-ceb27188910c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b943f315-3ef1-47ad-a60a-61ed73539227/conversions/3fe57344-4de7-4baf-b61e-ceb27188910c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b943f315-3ef1-47ad-a60a-61ed73539227/conversions/3fe57344-4de7-4baf-b61e-ceb27188910c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немецкий палач Шрат, "кровавый человек", как называют его местные, в 1943 году по непонятной причине заявил, что Янополь будет уничтожен. "Янополь капут", - кричал он.

Война и мир | Трагедия белорусских деревень: геноцид в годы ВОВ. Война и мир В годы Великой Отечественной войны деревни Беларуси стали свидетелями страшных трагедий, о которых долгое время предпочитали молчать. Но об этом молчать невозможно Раскопки последних лет подтверждают факты геноцида белорусского народа: в земле находят останки детей и взрослых, а в архивах - документы о расстрелах и сожженных деревнях В годы войны в деревнях Мостыки и Янополь, как и во многих других белорусских селах, были зверски уничтожены мирные жители, целые семьи и даже дети. До сих пор обнаруживают их останки, а память о трагедии лишь сейчас возвращается в общественное сознание. Подробнее - в проекте Ксении Лебедевой "Война и мир" 11.10.2025 18:58

Памятник сожженной в годы войны деревне Янополь открыт в Жабинковском районе. "Личная память погибшим невинной смертью от руки немецкого палача Шрата", - гласит надпись. Тогда хорошо знали, от чьих рук погибли люди.

Поселение Янополь просуществовало около 200 лет. 30 сентября 1943 года Янополь исчез вместе с более чем 11 жителями.

"Этого Шрата вспоминали недобрым словом не только в деревне Чижевщина, но и в Янополе - везде", - рассказал историк Анатолий Бендерук.

Жительница деревни Янополь Лидия Данилюк рассказала со слов своей мамы о том, что тогда происходило: "Приехал главный немец Шрат. А солдаты стояли в деревне Рогозно. Приехал, и что-то ему не понравилось, по какой-то причине он стал издеваться над людьми. И сказал, что вот поеду за солдатами - и Янополь капут. И поехал. Все думали, что он ничего делать не будет".

"Давай, мама, убежим. Давай убежим!" - просили маленькие дочки. "Нас трогать не будут. Мы не виноваты, нас трогать не будут", - твердила мать девочкам. - Когда приехали немцы, она сказала: "Если вы хотите, в крапиву лягте, лежите в крапиве, и вас не затронут. Три девочки так и сделали. Одной восемь лет, другой шесть. Маленькие еще все равно, - рассказала Лидия Данилюк. - Первоначально гранату в дом бросили. Сразу некоторые погибли, некоторых расстрелял немец. Во всех подряд стрелял и в дом скидывал. Одну женщину бил и стрелял в нее, другая выбежала из дома. Немецкий палач Шрат побежал за ней и стрелял в нее. Так расстреляли и подожгли много людей, не только в этом доме, но еще и в других".

Лидия Данилюк:

"Мой дед в это время пас коров, мать копала картошку. Как увидели, что горит дом, побежали, но не добежали, их остановили, не пустили люди. "Ты ничем не поможешь", - говорили они. Как ночь настала, все сгорело, остыло немного, ночью кто-то пришел из деревни Рогозно, в ящики положили кости и ночью завезли в Чижевщину на кладбище и там похоронили. (В Жабинковском районе, в центре сельского кладбища на северной окраине д. Чижевщина находится братская могила жертв фашизма, расстрелянных на территории Ленинского сельсовета (на бывшем хуторе Янополь) 30 сентября 1943 г., располагается в центре сельского кладбища на северной окраине д. Чижевщина - Прим. ред.). Жена его погибла, и маленькая Верка. Три девочки, которые лежали в крапиве, остались живыми. И мать моя, которая копала картошку, тоже осталась. И дедушка остался".

Мать Лидии Данилюк рассказала ей эту историю только перед смертью. "Никто не знал и не говорил, боялись говорить почему-то. Почему-то боялись, не хотели. Но мать начинала говорить, начинала плакать, потому что жалко, всех расстреляли. Раньше рассказывать не хотела. Говорит, не хотела, чтобы вы волновались. Говорит, не хотела ничего говорить никому".

Историк Анатолий Бендерук рассказал, что в январе 1945 года был объявлен розыск Шрата, но следы его потерялись. Хотя некоторые из карателей были найдены - кто-то в Варшаве, кто-то в Беларуси.

Дмитрий Марачук, прокурор Жабинковского района:

"В 2023 году в прокуратуру поступила информация от местного населения о том, что на территории района был населенный пункт Янополь, который не восстановился. Это послужило своеобразным катализатором для того, чтобы прокуратура более детально, более пристально изучила этот вопрос".

Сопоставляя старые географические карты с современными, было установлено, что в 1940 году на этой территории был населенный пункт, который на современных картах не значится.

По словам прокурора, при проведении опросов местного населения, изучении архивных документов, документов, предоставленных отделом образования и работ студентов, которые на основании воспоминаний местных жителей писали научные работы, пришли к тому, что 30 сентября 1943 года немецко-фашистские захватчики без причины, ворвавшись в населенный пункт Янополь, расстреляли местное население, а в дальнейшем его сожгли вместе с постройками.