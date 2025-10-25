"Дай лесу новае жыццё!" Возле деревни Салтановка высадили 10 тыс. сеянцев сосны и ели

Недалеко от деревни Салтановка Могилевского района 25 октября появилась целая плантация молодого леса. Представители облисполкома совместно с работниками лесхоза на участке более чем 2 гектара высадили 10 тыс. сеянцев сосны и ели.

Олег Стельмашок, зампредседателя Могилевского облисполкома:

"Мы не только делаем хорошее, полезное дело - восстанавливаем лесополосы - легкие Республики Беларусь, но и, объединяясь, делаем совместную работу, которая поднимает настроение и показывает пример всем остальным".

Владимир Новиков, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы своим примером хотим подтолкнуть молодежь не только всей Могилевской области, но и всей республики к тому, чтобы мы трудились на благо своей страны, делали ее краше и лучше".