Дело Ермака - доказательство несамостоятельности Киева, считает политолог Пономарева

"Это еще одно такое маленькое доказательство несамостоятельности официального Киева. Но с другой стороны, всем было давно прекрасно известно, что Украина одна из самых коррумпированных стран мира, и с самого начала предполагалось дробление, в том числе по коррупционным сделкам, огромных средств, которые выделялись Украине. И, конечно, не только украинские чиновники являются грантополучателем. Безусловно, их западные визави тоже в этом замешаны. И, кстати, недавний суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози показателен тем, как, собственно, даже западные президенты включаются в те или иные коррупционные сделки. Но сам коррупционный скандал в Украине, который выплеснулся в публичное поле с конкретными персоналиями из украинского политикума, говорит о том, что его сливают, этот политикум. И, безусловно, борьба идет за то, на каких условиях те или иные западные игроки впишутся в новый мировой расклад, в так называемый мирный план".