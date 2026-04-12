День авиации и космонавтики: 65 лет со дня первого в истории полета в космос

12 апреля во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. 65 лет назад Юрий Гагарин произнес легендарное "Поехали!" и совершил первый в истории космический полет. 108 минут его полета стали мощным импульсом для развития науки и техники во всем мире.

Наталья Гагарина родилась через год после того грандиозного события. Рассказы Натальи Борисовны о дяде и истории о нем по-настоящему влюбляют в космос и все, что с ним связано. Сегодня племянница известного космонавта работает в Минском аэроклубе. Здесь открыт первый в Беларуси музей авиации и космонавтики.

Наталья Гагарина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5f79f66-ab69-48f8-8553-ea69d02eeaa6/conversions/3e900a31-4a3b-4509-97ea-aa13b28eba58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5f79f66-ab69-48f8-8553-ea69d02eeaa6/conversions/3e900a31-4a3b-4509-97ea-aa13b28eba58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5f79f66-ab69-48f8-8553-ea69d02eeaa6/conversions/3e900a31-4a3b-4509-97ea-aa13b28eba58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5f79f66-ab69-48f8-8553-ea69d02eeaa6/conversions/3e900a31-4a3b-4509-97ea-aa13b28eba58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Гагарина, замначальника Минского аэроклуба, племянница Ю. А. Гагарина:

"Становление космонавтики шло через тернии к звездам в прямом смысле слова. То, что преодолели конструкторы, ученые, инженеры и простые рабочие, которые стояли у истоков становления отрасли, достойно глубочайшего уважения. Будет ли успешным полет первого человека в космос - этого никто не мог предусмотреть и предвидеть до конца, поскольку у нас не было никакого опыта в этом деле. Все люди, которые причастны к первому полету, - это герои".

Сегодня Беларусь по праву считается космической державой. Первый белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустили с космодрома Байконур 14 лет назад. Тогда же страна вошла в сообщество космических государств, где с каждым годом укрепляет свои позиции.

Сегодня космическая информация востребована практически во всех отраслях экономики. Благодаря спутнику можно прогнозировать магнитные бури, состояние лесов, пожароопасные ситуации, климатические изменения и урожайность.

В конце 2025 года на орбиту были запущены сразу два белорусских космических аппарата, разработанные Национальной академией наук.

Сергей Золотой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ab1dfc-d91e-4af1-9783-b6c7b0c5e3eb/conversions/41892502-af8e-4f59-a3d2-43385b8cd620-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ab1dfc-d91e-4af1-9783-b6c7b0c5e3eb/conversions/41892502-af8e-4f59-a3d2-43385b8cd620-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ab1dfc-d91e-4af1-9783-b6c7b0c5e3eb/conversions/41892502-af8e-4f59-a3d2-43385b8cd620-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35ab1dfc-d91e-4af1-9783-b6c7b0c5e3eb/conversions/41892502-af8e-4f59-a3d2-43385b8cd620-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Первый космический аппарат весом 19 кг предназначен для мониторинга температурных аномалий. Сегодня он проходит летное испытание. Все бортовые системы работают штатно, и сейчас идет калибровка целевой аппаратуры. Через два месяца мы планируем ввести аппарат в штатную эксплуатацию. Он будет работать в составе орбитальной группировки для нужд МЧС, для автоматического обнаружения температурных аномалий не только на территории нашей республики, но и на территории сопредельных государств. Второй космический аппарат предназначен для зондирования ионосферы".

Еще один знаковый проект - подготовка и полет в космос на российский сегмент МКС белорусского космонавта. Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в истории суверенной Беларуси. На орбиту она отправилась 23 марта 2024 года. В рамках экспедиции был проведен ряд исследований для белорусской науки.

Иван Буча news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d88a28-a62f-4975-b439-56ce780b9c37/conversions/e091a16a-086a-4d6b-969b-7d8768775296-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d88a28-a62f-4975-b439-56ce780b9c37/conversions/e091a16a-086a-4d6b-969b-7d8768775296-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d88a28-a62f-4975-b439-56ce780b9c37/conversions/e091a16a-086a-4d6b-969b-7d8768775296-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d88a28-a62f-4975-b439-56ce780b9c37/conversions/e091a16a-086a-4d6b-969b-7d8768775296-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Буча, замначальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:

"Бактерии, которые отправлялись на Международную космическую станцию в рамках проекта "Проксибиотик", в настоящее время очень активно используются. На их основе создан продукт, который позволяет сквашивать молочные продукты даже в домашних условиях. Он находится в продаже, его можно приобрести в магазинах".

Освоение космоса - это большая работа. Сегодня она активно продолжается. В настоящее время в стадии реализации находится научно-техническая программа Союзного государства "Комплекс-СГ".

"Это уже девятая научно-техническая программа, реализованная совместно с российской стороной с 1999 года. В рамках ее создаются три космических аппарата: один белорусской стороной, два - Российской Федерацией. Создание данных аппаратов заканчивается в 2026 году. Запуск мы планируем в 2027-м в рамках отдельного мероприятия", - отметил Иван Буча.