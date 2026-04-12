День авиации и космонавтики: 65 лет со дня первого в истории полета в космос
12 апреля во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. 65 лет назад Юрий Гагарин произнес легендарное "Поехали!" и совершил первый в истории космический полет. 108 минут его полета стали мощным импульсом для развития науки и техники во всем мире.
Наталья Гагарина родилась через год после того грандиозного события. Рассказы Натальи Борисовны о дяде и истории о нем по-настоящему влюбляют в космос и все, что с ним связано. Сегодня племянница известного космонавта работает в Минском аэроклубе. Здесь открыт первый в Беларуси музей авиации и космонавтики.
Наталья Гагарина, замначальника Минского аэроклуба, племянница Ю. А. Гагарина:
"Становление космонавтики шло через тернии к звездам в прямом смысле слова. То, что преодолели конструкторы, ученые, инженеры и простые рабочие, которые стояли у истоков становления отрасли, достойно глубочайшего уважения. Будет ли успешным полет первого человека в космос - этого никто не мог предусмотреть и предвидеть до конца, поскольку у нас не было никакого опыта в этом деле. Все люди, которые причастны к первому полету, - это герои".
Сегодня Беларусь по праву считается космической державой. Первый белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запустили с космодрома Байконур 14 лет назад. Тогда же страна вошла в сообщество космических государств, где с каждым годом укрепляет свои позиции.
Сегодня космическая информация востребована практически во всех отраслях экономики. Благодаря спутнику можно прогнозировать магнитные бури, состояние лесов, пожароопасные ситуации, климатические изменения и урожайность.
В конце 2025 года на орбиту были запущены сразу два белорусских космических аппарата, разработанные Национальной академией наук.
Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:
"Первый космический аппарат весом 19 кг предназначен для мониторинга температурных аномалий. Сегодня он проходит летное испытание. Все бортовые системы работают штатно, и сейчас идет калибровка целевой аппаратуры. Через два месяца мы планируем ввести аппарат в штатную эксплуатацию. Он будет работать в составе орбитальной группировки для нужд МЧС, для автоматического обнаружения температурных аномалий не только на территории нашей республики, но и на территории сопредельных государств. Второй космический аппарат предназначен для зондирования ионосферы".
Еще один знаковый проект - подготовка и полет в космос на российский сегмент МКС белорусского космонавта. Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в истории суверенной Беларуси. На орбиту она отправилась 23 марта 2024 года. В рамках экспедиции был проведен ряд исследований для белорусской науки.
Иван Буча, замначальника управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:
"Бактерии, которые отправлялись на Международную космическую станцию в рамках проекта "Проксибиотик", в настоящее время очень активно используются. На их основе создан продукт, который позволяет сквашивать молочные продукты даже в домашних условиях. Он находится в продаже, его можно приобрести в магазинах".
Освоение космоса - это большая работа. Сегодня она активно продолжается. В настоящее время в стадии реализации находится научно-техническая программа Союзного государства "Комплекс-СГ".
"Это уже девятая научно-техническая программа, реализованная совместно с российской стороной с 1999 года. В рамках ее создаются три космических аппарата: один белорусской стороной, два - Российской Федерацией. Создание данных аппаратов заканчивается в 2026 году. Запуск мы планируем в 2027-м в рамках отдельного мероприятия", - отметил Иван Буча.
У Беларуси высокие компетенции и в космической оптике. Сейчас страна участвует в реализации белорусско-российского проекта по созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли со сверхвысоким разрешением - 0,35 м. Его запуск запланирован на 2028 год.