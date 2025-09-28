День машиностроителя: как готовят кадры для локомотива белорусской экономики

28 сентября в Беларуси отмечают День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил глава государства.

Сейчас в Беларуси работают десятки предприятий, многие из них получили мировое признание. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "БЕЛДЖИ", "ИНТЕГРАЛ" - это национальный бренды, которые знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Секрет успеха - в создании техники, отвечающей современным требованиям, и, конечно, в самих людях.

Машиностроение - локомотив белорусской экономики, ее основа и движущая сила. Как любая другая сфера, она нуждается в высококвалифицированных специалистах. А подготовку кадров более века успешно выполняет машиностроительный факультет БНТУ.

Здесь уже более века готовят специалистов мирового уровня. За это время было подготовлено более 35 тыс. человек. Ежегодно из стен факультета выпускаются около 300 молодых специалистов.

Ольга Яцкевич, профессор кафедры "Технологическое оборудование" БНТУ:

"В первую очередь мы акцентируем внимание на базовую подготовку, потому что любой инженер должен знать такие предметы, как физика, математика, на хорошем уровне, а также общетехнические предметы, сопромат, детали машин. Это занимает большую часть учебного процесса. Сочетание современных цифровых инструментов, программирования вместе с базовой подготовкой, хорошей общетехнической подготовкой, спецподготовкой, дают результат".

Ольга Яцкевич, профессор кафедры "Технологическое оборудование" БНТУ

Мир технологий стремительно меняется, БНТУ идет в ногу со временем, предлагая студентам самые актуальные направления подготовки - от 3D-моделирования до искусственного интеллекта.

"Даже со школы мне были близки больше технические науки, я не рассматривал другие университеты, только машиностроительный. Выбрал, потому что мне нравится эта область машиностроения, все, что связано с машинами. Меня заинтересовало, что ты можешь с нуля спроектировать что-то свое и в последующем даже создать", - рассказал студент БНТУ Артур Цвирко.

студент БНТУ Артур Цвирко

"Я выбрала этот факультет благодаря прекрасной кафедре инженерной экономики. Я решила посвятить свою жизнь именно экономическому направлению", - объяснила студентка БНТУ Наталья Белян.

студентка БНТУ Наталья Белян

В Минском автомеханическом колледже существуют принцип: аудитории - для знаний, ресурсный центр и лаборатории - для мастерства. Каждый здесь научится всему необходимому, чтобы в будущем участвовать в сборке тракторов, ремонтировать автомобили и даже строить ракеты. В колледже обучают ребят на тех технологиях и оборудовании, которые применяются на самих заводах.

"В профессии мне очень нравится рассматривать составные части автомобилей, узнавать, как чинить неисправности, а также придумывать конструкторские решения для улучшения самой машины. Процесс обучения проходит очень увлекательно, интересно. Мы рассматриваем автомобили, двигатели на ресурсных центрах, ходим на такие предприятия, как МАЗ, и рассматриваем все на деле", - отметил студент Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого Максим Ананич.

Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого Максим Ананич.

Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого:

"За все существование колледж подготовил более 25 тыс. высококлассных специалистов. Одной из старейших специальностей является специальность автомобильного направления, которую мы сохраняем по сей день. Подготовку ребят ведем в соответствии с контрольными цифрами приема и в полном соответствии с заявками базовых предприятий. Основными базовыми предприятиями являются такие гиганты, как Минский автомобильный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский моторный завод и ряд других".

Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого

Машиностроение - это значительный сектор белорусской экономики, обеспечивающий работой около 200 тыс. человек (почти как население города Барановичи).

В отрасли сосредоточено около 20 % от всех занятых в промышленности и почти 5 % от всех занятых в экономике страны. Традиционно здесь работает больше мужчин, чем женщин. Все они трудятся на более чем 1,5 тыс. предприятий, из них 255 крупных и средних.