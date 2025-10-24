Украина сама виновата в том, что происходит на ее территории, потому что она нарушила свои обязательства быть нейтральной, а страны Запада этому способствовали, подталкивая к войне. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Чехии Иван Давид.

"Согласно международному соглашению, Украина должна была быть нейтральной страной, но после Майдана это соглашение не соблюдалось, - напомнил он. - Новое правительство отказалось от нейтралитета, а НАТО хотело принять Украину и начало строить военные объекты на ее территории. Минские соглашения, как и Стамбульские, не соблюдались. Украина полностью разрушена и зависит от международной помощи, погибли свыше миллиона украинских солдат, миллионы людей были вынуждены бежать. Вся поддержка со стороны представителей ЕС на Майдане была направлена только на то, чтобы спровоцировать войну с Россией".